Утвержден план празднования столетия Театра Вахтангова

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. План мероприятий по празднованию 100-летия Театра имени Вахтангова в 2020-2021 годах утвердили на заседании оргкомитета, в него вошли мировое турне, установка памятнику Вахтангову, фестиваль "Вахтанговский-100" и многое другое, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.

"Празднование пройдет в соответствии с указом президента РФ в течение 2020 и 2021 годов. Хочется отпраздновать это событие достойно – так, чтобы имя театра гремело. Я думаю, это повод актуализировать богатое историческое наследие русского театра, рассказать о лучших традициях театрального искусства", – приводит пресс-служба слова председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, которая возглавляет оргкомитет.

Заместитель министра культуры Алла Манилова отметила, что Театр Вахтангова - один из признанных во всем мире символов не только русского театра, но и всей российской культуры.

По ее словам, ключевыми мероприятиями празднования станут премьера спектакля "Война и мир", мировое турне театра, установка памятника Евгению Вахтангову в Москве и создание во Владикавказе Культурного центра в доме Вахтангова.

"Вот эти четыре крупных, смысловых мероприятия будут определять и наполнять весь период празднования столетия театра Вахтангова", – подчеркнула она.

Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок рассказал, что в течение 2020-2022 годов российское гастрольное турне пройдет в Астрахани, Владикавказе, Санкт-Петербурге, Калининграде, Омске, Воронеже, Екатеринбурге, Тюмени и других городах. "Пять-шесть спектаклей пройдет в каждом городе. Кроме этого, на этих же площадках, в этих же театрах пройдут бесплатные семинары со зрителями, мастер-классы с ведущими артистами театра", – сказал Крок.

Мировое турне Театра Вахтангова начнется в сентябре 2020 года в Лондоне. Затем театр отправится в Париж, Берлин, Нью-Йорк, Бостон, Торонто, Будапешт, Вильнюс, Ригу, Таллин.

"Также мы предлагаем в 2021 году на сцене театра в Москве провести фестиваль "Вахтанговский-100". К участию мы приглашаем театры, которые связаны с историей театра Вахтангова. Это, прежде всего, Русский театра имени Вахтангова во Владикавказе, Омский драматический театр и другие", – приводит слова Крока пресс-служба.

Кроме того, в юбилейный год театр представит проект для молодежи – "Студия 100". Во время турне по России художественный руководитель Римас Туминас и ведущие артисты театра проведут серию лабораторий с молодыми артистами и режиссерами на базе региональных театров и отберут для студии от 10 до 15 человек.

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В августе-сентябре 2021 года отобранных артистов пригласят в Москву для работы над эскизами спектаклей. Показ результатов работы будет приурочен к празднованию юбилея театра осенью 2021 года. Двум-трем артистам "Студии 100" по результатам показов будет предложено заключить двухгодичный контракт на работу в Театре Вахтангова.