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Утвержден план празднования столетия Театра Вахтангова
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РИА Новости

Утвержден план празднования столетия Театра Вахтангова

17:47 20.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоТеатр имени Евгения Вахтангова. Архивное фото
Театр имени Евгения Вахтангова. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. План мероприятий по празднованию 100-летия Театра имени Вахтангова в 2020-2021 годах утвердили на заседании оргкомитета, в него вошли мировое турне, установка памятнику Вахтангову, фестиваль "Вахтанговский-100" и многое другое, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.
"Празднование пройдет в соответствии с указом президента РФ в течение 2020 и 2021 годов. Хочется отпраздновать это событие достойно – так, чтобы имя театра гремело. Я думаю, это повод актуализировать богатое историческое наследие русского театра, рассказать о лучших традициях театрального искусства", – приводит пресс-служба слова председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, которая возглавляет оргкомитет.
Заместитель министра культуры Алла Манилова отметила, что Театр Вахтангова - один из признанных во всем мире символов не только русского театра, но и всей российской культуры.
По ее словам, ключевыми мероприятиями празднования станут премьера спектакля "Война и мир", мировое турне театра, установка памятника Евгению Вахтангову в Москве и создание во Владикавказе Культурного центра в доме Вахтангова.
"Вот эти четыре крупных, смысловых мероприятия будут определять и наполнять весь период празднования столетия театра Вахтангова", – подчеркнула она.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПятилетняя годовщина со дня основания Московской драматической студии под руководством Евгения Багратионовича Вахтангова (1883-1922). 13 сентября 1920 года Студия Вахтангова была принята в семью Художественного театра под именем 3-й студии МХАТ. В 1926 году студия преобразована в Театр имени Е.Б. Вахтангова. Снимок из архива театра.
Драматическая студия Евгения Вахтангова
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Пятилетняя годовщина со дня основания Московской драматической студии под руководством Евгения Багратионовича Вахтангова (1883-1922). 13 сентября 1920 года Студия Вахтангова была принята в семью Художественного театра под именем 3-й студии МХАТ. В 1926 году студия преобразована в Театр имени Е.Б. Вахтангова. Снимок из архива театра.
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСцена из спектакля "Принцесса Турандот" в постановке Третьей студии Московского Художественного театра (ныне Государственный академический театр им. Е. Вахтангова). 1922 год. Фотография из архивов Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина.
Сцена из спектакля Принцесса Турандот в постановке Третьей студии Московского Художественного театра (ныне Государственный академический театр им. Е. Вахтангова). 1922 год
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Сцена из спектакля "Принцесса Турандот" в постановке Третьей студии Московского Художественного театра (ныне Государственный академический театр им. Е. Вахтангова). 1922 год. Фотография из архивов Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина.
© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанкВладимир Ильич Ленин - Борис Щукин. Сцена из спектакля "Человек с ружьем". Московский художественный академический театр имени Евгения Вахтангова.
Сцена из спектакля Человек с ружьем. Московский художественный академический театр имени Евгения Вахтангова
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Владимир Ильич Ленин - Борис Щукин. Сцена из спектакля "Человек с ружьем". Московский художественный академический театр имени Евгения Вахтангова.
© РИА Новости / Александр Макаров
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© РИА Новости / Михаил Озерский / Перейти в фотобанкСцена из спектакля "Принцесса Турандот" в постановке Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Николай Гриценко - Тарталья, Юрий Яковлев - Панталоне, Михаил Ульянов - Бригелла, Эрнст Зорин - Труффальдино.
Сцена из спектакля Принцесса Турандот в постановке театра имени Вахтангова
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Сцена из спектакля "Принцесса Турандот" в постановке Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Николай Гриценко - Тарталья, Юрий Яковлев - Панталоне, Михаил Ульянов - Бригелла, Эрнст Зорин - Труффальдино.
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в фотобанк
1 из 4
Пятилетняя годовщина со дня основания Московской драматической студии под руководством Евгения Багратионовича Вахтангова (1883-1922). 13 сентября 1920 года Студия Вахтангова была принята в семью Художественного театра под именем 3-й студии МХАТ. В 1926 году студия преобразована в Театр имени Е.Б. Вахтангова. Снимок из архива театра.
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 4
Сцена из спектакля "Принцесса Турандот" в постановке Третьей студии Московского Художественного театра (ныне Государственный академический театр им. Е. Вахтангова). 1922 год. Фотография из архивов Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина.
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 4
Владимир Ильич Ленин - Борис Щукин. Сцена из спектакля "Человек с ружьем". Московский художественный академический театр имени Евгения Вахтангова.
© РИА Новости / Александр Макаров
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4 из 4
Сцена из спектакля "Принцесса Турандот" в постановке Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Николай Гриценко - Тарталья, Юрий Яковлев - Панталоне, Михаил Ульянов - Бригелла, Эрнст Зорин - Труффальдино.
© РИА Новости / Михаил Озерский
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Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок рассказал, что в течение 2020-2022 годов российское гастрольное турне пройдет в Астрахани, Владикавказе, Санкт-Петербурге, Калининграде, Омске, Воронеже, Екатеринбурге, Тюмени и других городах. "Пять-шесть спектаклей пройдет в каждом городе. Кроме этого, на этих же площадках, в этих же театрах пройдут бесплатные семинары со зрителями, мастер-классы с ведущими артистами театра", – сказал Крок.
Мировое турне Театра Вахтангова начнется в сентябре 2020 года в Лондоне. Затем театр отправится в Париж, Берлин, Нью-Йорк, Бостон, Торонто, Будапешт, Вильнюс, Ригу, Таллин.
"Также мы предлагаем в 2021 году на сцене театра в Москве провести фестиваль "Вахтанговский-100". К участию мы приглашаем театры, которые связаны с историей театра Вахтангова. Это, прежде всего, Русский театра имени Вахтангова во Владикавказе, Омский драматический театр и другие", – приводит слова Крока пресс-служба.
Кроме того, в юбилейный год театр представит проект для молодежи – "Студия 100". Во время турне по России художественный руководитель Римас Туминас и ведущие артисты театра проведут серию лабораторий с молодыми артистами и режиссерами на базе региональных театров и отберут для студии от 10 до 15 человек.
© Фото : пресс-служба театра ВахтанговаСпектакль "Пер Гюнт".
Спектакль Пер Гюнт
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Спектакль "Пер Гюнт".
© Фото : пресс-служба театра Вахтангова
© предоставлено театром им. ВахтанговаСцена из спектакля "Евгений Онегин" театра им. Вахтангова
Сцена из спектакля Евгений Онегин театра им. Вахтангова
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Сцена из спектакля "Евгений Онегин" театра им. Вахтангова
© предоставлено театром им. Вахтангова
© предоставлено театром им. ВахтанговаСцена из спектакля "Ветер шумит в тополях" театра им. Вахтангова
Сцена из спектакля Ветер шумит в тополях театра им. Вахтангова
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Сцена из спектакля "Ветер шумит в тополях" театра им. Вахтангова
© предоставлено театром им. Вахтангова
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСцена из спектакля "Суббота, воскресенье, понедельник" в театре имени Е. Вахтангова в Москве.
Спектакль Суббота, воскресенье, понедельник в театре им. Е. Вахтангова
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Сцена из спектакля "Суббота, воскресенье, понедельник" в театре имени Е. Вахтангова в Москве.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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1 из 4
Спектакль "Пер Гюнт".
© Фото : пресс-служба театра Вахтангова
2 из 4
Сцена из спектакля "Евгений Онегин" театра им. Вахтангова
© предоставлено театром им. Вахтангова
3 из 4
Сцена из спектакля "Ветер шумит в тополях" театра им. Вахтангова
© предоставлено театром им. Вахтангова
4 из 4
Сцена из спектакля "Суббота, воскресенье, понедельник" в театре имени Е. Вахтангова в Москве.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В августе-сентябре 2021 года отобранных артистов пригласят в Москву для работы над эскизами спектаклей. Показ результатов работы будет приурочен к празднованию юбилея театра осенью 2021 года. Двум-трем артистам "Студии 100" по результатам показов будет предложено заключить двухгодичный контракт на работу в Театре Вахтангова.
По словам Кирилла Крока, также запланирован проект "Театр имени Вахтангова на радио и ТВ", который предусматривает создание серии телевизионных фильмов, рассказывающих об истории и о людях театра.
Прогон спектакля Пристань в Театре им. Вахтангова
6 сентября 2019, 14:34Культура
Выставка, посвященная спектаклю "Пристань", открылась в театре Вахтангова
200000
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