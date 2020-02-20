Утвержден план празднования столетия Театра Вахтангова

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. План мероприятий по празднованию 100-летия Театра имени Вахтангова в 2020-2021 годах утвердили на заседании оргкомитета, в него вошли мировое турне, установка памятнику Вахтангову, фестиваль "Вахтанговский-100" и многое другое, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.
"Празднование пройдет в соответствии с указом президента РФ в течение 2020 и 2021 годов. Хочется отпраздновать это событие достойно – так, чтобы имя театра гремело. Я думаю, это повод актуализировать богатое историческое наследие русского театра, рассказать о лучших традициях театрального искусства", – приводит пресс-служба слова председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, которая возглавляет оргкомитет.
Заместитель министра культуры Алла Манилова отметила, что Театр Вахтангова - один из признанных во всем мире символов не только русского театра, но и всей российской культуры.
По ее словам, ключевыми мероприятиями празднования станут премьера спектакля "Война и мир", мировое турне театра, установка памятника Евгению Вахтангову в Москве и создание во Владикавказе Культурного центра в доме Вахтангова.
"Вот эти четыре крупных, смысловых мероприятия будут определять и наполнять весь период празднования столетия театра Вахтангова", – подчеркнула она.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПятилетняя годовщина со дня основания Московской драматической студии под руководством Евгения Багратионовича Вахтангова (1883-1922). 13 сентября 1920 года Студия Вахтангова была принята в семью Художественного театра под именем 3-й студии МХАТ. В 1926 году студия преобразована в Театр имени Е.Б. Вахтангова. Снимок из архива театра.
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Пятилетняя годовщина со дня основания Московской драматической студии под руководством Евгения Багратионовича Вахтангова (1883-1922). 13 сентября 1920 года Студия Вахтангова была принята в семью Художественного театра под именем 3-й студии МХАТ. В 1926 году студия преобразована в Театр имени Е.Б. Вахтангова. Снимок из архива театра.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСцена из спектакля "Принцесса Турандот" в постановке Третьей студии Московского Художественного театра (ныне Государственный академический театр им. Е. Вахтангова). 1922 год. Фотография из архивов Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина.
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Сцена из спектакля "Принцесса Турандот" в постановке Третьей студии Московского Художественного театра (ныне Государственный академический театр им. Е. Вахтангова). 1922 год. Фотография из архивов Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина.
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанкВладимир Ильич Ленин - Борис Щукин. Сцена из спектакля "Человек с ружьем". Московский художественный академический театр имени Евгения Вахтангова.
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Владимир Ильич Ленин - Борис Щукин. Сцена из спектакля "Человек с ружьем". Московский художественный академический театр имени Евгения Вахтангова.
© РИА Новости / Михаил Озерский / Перейти в фотобанкСцена из спектакля "Принцесса Турандот" в постановке Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Николай Гриценко - Тарталья, Юрий Яковлев - Панталоне, Михаил Ульянов - Бригелла, Эрнст Зорин - Труффальдино.
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Сцена из спектакля "Принцесса Турандот" в постановке Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Николай Гриценко - Тарталья, Юрий Яковлев - Панталоне, Михаил Ульянов - Бригелла, Эрнст Зорин - Труффальдино.
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Пятилетняя годовщина со дня основания Московской драматической студии под руководством Евгения Багратионовича Вахтангова (1883-1922). 13 сентября 1920 года Студия Вахтангова была принята в семью Художественного театра под именем 3-й студии МХАТ. В 1926 году студия преобразована в Театр имени Е.Б. Вахтангова. Снимок из архива театра.
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Сцена из спектакля "Принцесса Турандот" в постановке Третьей студии Московского Художественного театра (ныне Государственный академический театр им. Е. Вахтангова). 1922 год. Фотография из архивов Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина.
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Владимир Ильич Ленин - Борис Щукин. Сцена из спектакля "Человек с ружьем". Московский художественный академический театр имени Евгения Вахтангова.
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Сцена из спектакля "Принцесса Турандот" в постановке Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Николай Гриценко - Тарталья, Юрий Яковлев - Панталоне, Михаил Ульянов - Бригелла, Эрнст Зорин - Труффальдино.
Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок рассказал, что в течение 2020-2022 годов российское гастрольное турне пройдет в Астрахани, Владикавказе, Санкт-Петербурге, Калининграде, Омске, Воронеже, Екатеринбурге, Тюмени и других городах. "Пять-шесть спектаклей пройдет в каждом городе. Кроме этого, на этих же площадках, в этих же театрах пройдут бесплатные семинары со зрителями, мастер-классы с ведущими артистами театра", – сказал Крок.
Мировое турне Театра Вахтангова начнется в сентябре 2020 года в Лондоне. Затем театр отправится в Париж, Берлин, Нью-Йорк, Бостон, Торонто, Будапешт, Вильнюс, Ригу, Таллин.
"Также мы предлагаем в 2021 году на сцене театра в Москве провести фестиваль "Вахтанговский-100". К участию мы приглашаем театры, которые связаны с историей театра Вахтангова. Это, прежде всего, Русский театра имени Вахтангова во Владикавказе, Омский драматический театр и другие", – приводит слова Крока пресс-служба.
Кроме того, в юбилейный год театр представит проект для молодежи – "Студия 100". Во время турне по России художественный руководитель Римас Туминас и ведущие артисты театра проведут серию лабораторий с молодыми артистами и режиссерами на базе региональных театров и отберут для студии от 10 до 15 человек.
© Фото : пресс-служба театра ВахтанговаСпектакль "Пер Гюнт".
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Спектакль "Пер Гюнт".
© Фото : пресс-служба театра Вахтангова
© предоставлено театром им. ВахтанговаСцена из спектакля "Евгений Онегин" театра им. Вахтангова
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Сцена из спектакля "Евгений Онегин" театра им. Вахтангова
© предоставлено театром им. Вахтангова
© предоставлено театром им. ВахтанговаСцена из спектакля "Ветер шумит в тополях" театра им. Вахтангова
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Сцена из спектакля "Ветер шумит в тополях" театра им. Вахтангова
© предоставлено театром им. Вахтангова
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСцена из спектакля "Суббота, воскресенье, понедельник" в театре имени Е. Вахтангова в Москве.
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Сцена из спектакля "Суббота, воскресенье, понедельник" в театре имени Е. Вахтангова в Москве.
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Спектакль "Пер Гюнт".
© Фото : пресс-служба театра Вахтангова
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Сцена из спектакля "Евгений Онегин" театра им. Вахтангова
© предоставлено театром им. Вахтангова
3 из 4
Сцена из спектакля "Ветер шумит в тополях" театра им. Вахтангова
© предоставлено театром им. Вахтангова
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Сцена из спектакля "Суббота, воскресенье, понедельник" в театре имени Е. Вахтангова в Москве.
В августе-сентябре 2021 года отобранных артистов пригласят в Москву для работы над эскизами спектаклей. Показ результатов работы будет приурочен к празднованию юбилея театра осенью 2021 года. Двум-трем артистам "Студии 100" по результатам показов будет предложено заключить двухгодичный контракт на работу в Театре Вахтангова.
По словам Кирилла Крока, также запланирован проект "Театр имени Вахтангова на радио и ТВ", который предусматривает создание серии телевизионных фильмов, рассказывающих об истории и о людях театра.
6 сентября 2019, 14:34КультураВыставка, посвященная спектаклю "Пристань", открылась в театре Вахтангова