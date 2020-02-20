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Граждан Китая выпишут из карантина в Екатеринбурге через неделю
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РИА Новости

Граждан Китая выпишут из карантина в Екатеринбурге через неделю

17:47 20.02.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГраждане КНР в центре наблюдения на базе санатория "Бодрость" в Свердловской области
Граждане КНР в центре наблюдения на базе санатория Бодрость в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Граждане КНР в центре наблюдения на базе санатория "Бодрость" в Свердловской области. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Все граждане Китая, доставленные для наблюдения в оздоровительный центр в Екатеринбурге, завершат карантин на следующей неделе, первые шесть пациентов в четверг уже были отпущены домой, сообщил журналистам главный эпидемиолог уральской столицы Александр Харитонов.
Ранее минздрав региона информировал, что площадка для наблюдения за гражданами Китая создана в Свердловской области на базе подразделения оздоровительного центра "Бодрость". 7 февраля туда были доставлены 60 граждан КНР, прилетевших в Екатеринбург из Пекина.
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"К середине (следующей) недели, мы надеемся, все граждане Китая покинут "Бодрость", – сказал Харитонов, пояснив, что выписка будет происходить поэтапно в связи с оформлением необходимых документов.
Он уточнил, что в четверг из центра были отпущены домой шесть граждан КНР, которые раньше остальных прилетели в Екатеринбург, где они имеют вид на жительство и работу.
Как добавил начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов, у всех находящихся в центре граждан были взяты анализы на коронавирус, которые показали отрицательный результат.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Общее число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 74 576 человек, из них 2 118 умерли, 16 155 излечились.
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