Граждан Китая выпишут из карантина в Екатеринбурге через неделю

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Все граждане Китая, доставленные для наблюдения в оздоровительный центр в Екатеринбурге, завершат карантин на следующей неделе, первые шесть пациентов в четверг уже были отпущены домой, сообщил журналистам главный эпидемиолог уральской столицы Александр Харитонов.
Ранее минздрав региона информировал, что площадка для наблюдения за гражданами Китая создана в Свердловской области на базе подразделения оздоровительного центра "Бодрость". 7 февраля туда были доставлены 60 граждан КНР, прилетевших в Екатеринбург из Пекина.
"К середине (следующей) недели, мы надеемся, все граждане Китая покинут "Бодрость", – сказал Харитонов, пояснив, что выписка будет происходить поэтапно в связи с оформлением необходимых документов.
Он уточнил, что в четверг из центра были отпущены домой шесть граждан КНР, которые раньше остальных прилетели в Екатеринбург, где они имеют вид на жительство и работу.
Как добавил начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов, у всех находящихся в центре граждан были взяты анализы на коронавирус, которые показали отрицательный результат.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Общее число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 74 576 человек, из них 2 118 умерли, 16 155 излечились.
19 февраля, 18:41FIDE может предоставить китайской делегации дом в Подмосковье