Граждан Китая выпишут из карантина в Екатеринбурге через неделю

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Все граждане Все граждане Китая , доставленные для наблюдения в оздоровительный центр в Екатеринбурге, завершат карантин на следующей неделе, первые шесть пациентов в четверг уже были отпущены домой, сообщил журналистам главный эпидемиолог уральской столицы Александр Харитонов.

Ранее минздрав региона информировал, что площадка для наблюдения за гражданами Китая создана в Свердловской области на базе подразделения оздоровительного центра "Бодрость". 7 февраля туда были доставлены 60 граждан КНР, прилетевших в Екатеринбург из Пекина.

"К середине (следующей) недели, мы надеемся, все граждане Китая покинут "Бодрость", – сказал Харитонов, пояснив, что выписка будет происходить поэтапно в связи с оформлением необходимых документов.

Он уточнил, что в четверг из центра были отпущены домой шесть граждан КНР, которые раньше остальных прилетели в Екатеринбург, где они имеют вид на жительство и работу.

Как добавил начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов, у всех находящихся в центре граждан были взяты анализы на коронавирус , которые показали отрицательный результат.