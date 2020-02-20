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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-20T18:28+0300
https://ria.ru/20200220/1565023781.html
Авиаудар по турецким военным нанесла сирийская армия, заявили в Анкаре
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564552255_0:121:3107:1870_1036x0_80_0_0_78a2ce00bbe7028b6b27d07945606312.jpg
РИА Новости

Авиаудар по турецким военным нанесла сирийская армия, заявили в Анкаре

17:47 20.02.2020 (обновлено: 18:28 20.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкТурецкий пост наблюдения на границе с Сирией в окрестностях освобожденного от боевиков сирийского города Мааррат-эн-Нууман
Турецкий пост наблюдения на границе с Сирией в окрестностях освобожденного от боевиков сирийского города Мааррат-эн-Нууман
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Воздушный удар по турецким военным в Сирии нанесла сирийская армия, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в четверг.
Ранее минобороны Турции сообщило о двух погибших и пяти раненых турецких военных при воздушной атаке в сирийской Идлибе.
Протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали в четверг оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба, сообщил ранее российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. Российские Су-24 нанесли удар по прорвавшимся террористам, что позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки. ЦПВС призвал турецкую сторону прекратить поддержку террористов и передачу им вооружений.
"В результате атаки со стороны режима погибли двое наших солдат, еще пятеро ранены. Кто привел Сирию к крови, террору и слезам, ответит перед человечеством. Наше государство велико, наш народ и отечество святы", - написал Алтун в Twitter.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.
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Война в СирииМинобороны ТурцииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияВ мире
Популярные комментарии
Турков "заклинило" на цифре 50. В прошлом сообщении от них тоже было 50
20 февраля, 17:54
elya.velichutina
740001
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