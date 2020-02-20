Авиаудар по турецким военным нанесла сирийская армия, заявили в Анкаре

Ранее минобороны Турции сообщило о двух погибших и пяти раненых турецких военных при воздушной атаке в сирийской Идлибе.
Протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали в четверг оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба, сообщил ранее российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. Российские Су-24 нанесли удар по прорвавшимся террористам, что позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки. ЦПВС призвал турецкую сторону прекратить поддержку террористов и передачу им вооружений.
"В результате атаки со стороны режима погибли двое наших солдат, еще пятеро ранены. Кто привел Сирию к крови, террору и слезам, ответит перед человечеством. Наше государство велико, наш народ и отечество святы", - написал Алтун в Twitter.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.