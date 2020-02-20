В ДНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения

Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов . Архивное фото

Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов

"За последнюю неделю наблюдается тенденция к обострению обстановки на линии боевого соприкосновения со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Так, за период с 13 по 20 февраля по сравнению с предыдущим периодом (6 -12 февраля) зафиксирован двукратный рост количества нарушений режима прекращения огня", - заявил журналистам руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

По его словам, зафиксировано увеличение количества применяемых боеприпасов, запрещенных минскими соглашениями. За последнюю неделю со стороны силовиков было выпущено 98 мин различного калибра. В предыдущий период применялись минометы только калибром 82 миллиметра, всего было выпущено 72 мины.

"Представительством ДНР в СЦКК зафиксировано ранение мирного жителя в результате целенаправленного снайперского огня, повреждение 13 домостроений, четырех объектов инфраструктуры и одного транспортного средства... За предыдущий период повреждено три домостроения и один объект инфраструктуры", - добавил Якубов.