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В ДНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения
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РИА Новости

В ДНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения

17:46 20.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРуководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов . Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявляет об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе, число нарушений перемирия со стороны силовиков увеличилось в течение недели в два раза.
"За последнюю неделю наблюдается тенденция к обострению обстановки на линии боевого соприкосновения со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Так, за период с 13 по 20 февраля по сравнению с предыдущим периодом (6 -12 февраля) зафиксирован двукратный рост количества нарушений режима прекращения огня", - заявил журналистам руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.
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По его словам, зафиксировано увеличение количества применяемых боеприпасов, запрещенных минскими соглашениями. За последнюю неделю со стороны силовиков было выпущено 98 мин различного калибра. В предыдущий период применялись минометы только калибром 82 миллиметра, всего было выпущено 72 мины.
"Представительством ДНР в СЦКК зафиксировано ранение мирного жителя в результате целенаправленного снайперского огня, повреждение 13 домостроений, четырех объектов инфраструктуры и одного транспортного средства... За предыдущий период повреждено три домостроения и один объект инфраструктуры", - добавил Якубов.
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Ситуация в ДНР и ЛНРРуслан ЯкубовСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
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