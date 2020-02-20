В ДНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявляет об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе, число нарушений перемирия со стороны силовиков увеличилось в течение недели в два раза.
"За последнюю неделю наблюдается тенденция к обострению обстановки на линии боевого соприкосновения со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Так, за период с 13 по 20 февраля по сравнению с предыдущим периодом (6 -12 февраля) зафиксирован двукратный рост количества нарушений режима прекращения огня", - заявил журналистам руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.
По его словам, зафиксировано увеличение количества применяемых боеприпасов, запрещенных минскими соглашениями. За последнюю неделю со стороны силовиков было выпущено 98 мин различного калибра. В предыдущий период применялись минометы только калибром 82 миллиметра, всего было выпущено 72 мины.
"Представительством ДНР в СЦКК зафиксировано ранение мирного жителя в результате целенаправленного снайперского огня, повреждение 13 домостроений, четырех объектов инфраструктуры и одного транспортного средства... За предыдущий период повреждено три домостроения и один объект инфраструктуры", - добавил Якубов.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.