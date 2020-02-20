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Туризм
2020-02-20T20:41+0300
https://ria.ru/20200220/1565023694.html
Россия и Катар введут безвизовый режим
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РИА Новости

Россия и Катар введут безвизовый режим

20:38 20.02.2020 (обновлено: 20:41 20.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы на экскурсии в Исаакиевском соборе
Туристы на экскурсии в Исаакиевском соборе
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Сайт МИД РФ сообщает, что с 23 февраля 2020 года в соответствии с соглашением граждане и России, и Катара, не имеющие намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории другого государства, освобождаются от требований получения виз.
Срок разрешенного пребывания граждан России и Катара на территории другого государства без виз не должен превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.
Собеседник агентства подчеркнула, что любые визовые послабления между странами всегда ведут к увеличению взаимных турпотоков.
Росту популярности России как туристического направления среди гостей из Катара будет способствовать не столько отмена визового режима, сколько продвижение нашей страны, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Однако сейчас количество гостей из Катара в РФ настолько мало, что эта страна даже не упоминается в статистических отчетах. Очевидно, чтобы заинтересовать катарских туристов путешествиями по России, нужно активнее заниматься продвижением туристических возможностей нашей страны", — сказала Ломидзе.
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