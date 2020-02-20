Латвийский депутат возмутил подписчиков жалобой на русский язык

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Депутат сейма Депутат сейма Латвии Атис Леиньш пожаловался на использование русского языка в рижском аэропорту и вызвал волну негодования у подписчиков в фейсбуке

Парламентарий возмутился русской речью сотрудников контроля безопасности. По его словам "улыбающиеся латышки и латыши" заговорили с его женой на русском языке.

"Когда закончится эта подчиненность в отношении пиетета к русскому языку, привитая во времена оккупации Латвии? Какой смысл жить в Латвии, если первый язык не язык нашей страны — латышский язык", — написал Леиньш.

Он добавил, что у него иногда терпение заканчивается, не уточнив, от чего, и пригрозил засудить аэропорт за нарушение закона о госязыке и "ущемление" достоинства.

Однако далеко не все подписчики депутата поддержали его.

"Возвращаясь в Ригу, не надо проходить контроль безопасности. В вашем рассказе что-то не сходится", — написал Эдгарс Бриедис.

"Может быть, в аэропорту вообще стоит говорить только на одном — международном языке — английском? Так, чтобы все поняли", — поделился мнением Эрик Кажус.

Он также обратил внимание, что почти во всех аэропортах за границей говорят только по-английски.

Эдгарс Лаздиньш поинтересовался у Леиньша, почему он считает обращение на русском языке задевающим достоинство. По его словам, персонал руководствуется эффективностью в работе, а "привитая подчиненность" тут не при чем.

"Если эффективным является попытка угадать, на каком языке человек говорит, то почему бы работникам этого не делать?" — спросил пользователь.

В Латвии проживают два миллиона человек, 40 процентов из них являются русскоязычными. Однако государственным является только латышский язык, в то время как русский имеет статус иностранного в республике.