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Латвийский депутат возмутил подписчиков жалобой на русский язык
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РИА Новости

Латвийский депутат возмутил подписчиков жалобой на русский язык

17:45 20.02.2020 (обновлено: 18:05 20.02.2020)
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© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкПамятник Свободы в Риге
Памятник Свободы в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Памятник Свободы в Риге. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Депутат сейма Латвии Атис Леиньш пожаловался на использование русского языка в рижском аэропорту и вызвал волну негодования у подписчиков в фейсбуке.
Парламентарий возмутился русской речью сотрудников контроля безопасности. По его словам "улыбающиеся латышки и латыши" заговорили с его женой на русском языке.

"Когда закончится эта подчиненность в отношении пиетета к русскому языку, привитая во времена оккупации Латвии? Какой смысл жить в Латвии, если первый язык не язык нашей страны — латышский язык", — написал Леиньш.

Он добавил, что у него иногда терпение заканчивается, не уточнив, от чего, и пригрозил засудить аэропорт за нарушение закона о госязыке и "ущемление" достоинства.
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Однако далеко не все подписчики депутата поддержали его.
"Возвращаясь в Ригу, не надо проходить контроль безопасности. В вашем рассказе что-то не сходится", — написал Эдгарс Бриедис.
"Может быть, в аэропорту вообще стоит говорить только на одном — международном языке — английском? Так, чтобы все поняли", — поделился мнением Эрик Кажус.
Он также обратил внимание, что почти во всех аэропортах за границей говорят только по-английски.
Эдгарс Лаздиньш поинтересовался у Леиньша, почему он считает обращение на русском языке задевающим достоинство. По его словам, персонал руководствуется эффективностью в работе, а "привитая подчиненность" тут не при чем.
"Если эффективным является попытка угадать, на каком языке человек говорит, то почему бы работникам этого не делать?" — спросил пользователь.
В Латвии проживают два миллиона человек, 40 процентов из них являются русскоязычными. Однако государственным является только латышский язык, в то время как русский имеет статус иностранного в республике.
Кроме того, в стране проводится политика выдавливания языков нацменьшинств. Так, в марте 2018 года в Латвии приняли поправки к законам об образовании и о всеобщем образовании, предполагающие постепенный переход на латышский язык всех средних школ в республике. Эти меры вызвали протесты среди русскоязычного населения прибалтийской республики.
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18 января, 19:18
"Время латышей ушло": жители Риги возмутились из-за русского языка
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Атис ЛеиньшЛатвияРигаВ мире
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