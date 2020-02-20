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ГБР Украины выступило за отмену амнистии участникам "евромайдана"
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РИА Новости

ГБР Украины выступило за отмену амнистии участникам "евромайдана"

17:46 20.02.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЕвромайдан
Евромайдан
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Евромайдан. Архивное фото
КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Украины Ирина Венедиктова считает, что закон об амнистии участников "евромайдана" необходимо отметить для объективного расследования событий 2014 года в Киеве.
Закон Украины "О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время провождения мирных собраний", был принят в феврале 2014 года.
По словам Венедиктовой, действие этого закона противоречит уголовно-процессуальному кодексу и препятствует объективному расследованию убийств правоохранителей.
"Были убиты 78 митингующих и 13 милиционеров. С точки зрения справедливости, мы должны помнить и о 13 погибших правоохранителях, которые выполняли приказ. Если приказы были преступными, нужно привлечь к ответственности тех, кто их отдавал. Он (закон - ред.) препятствует объективно нам расследовать убийства правоохранителей. Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон нужно отменить", - заявила Венедиктова в интервью изданию "Левый берег", опубликованном в четверг.
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Венедиктова добавила, что ведомство разработало законопроект о заочном осуждении, и выразила надежду, что депутаты Верховной рады его поддержат. "Я понимаю, что эту инициативу не поддержит широкий круг лиц, поскольку заочное осуждение будет касаться всех... Но без этого, повторюсь, двигаться дальше (по делам Майдана - ред.) невозможно", - подчеркнула она.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
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Государственное бюро расследований УкраиныИрина ВенедиктоваЕвромайданУкраинаВ мире
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