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Силуанов признал нарушение бюджетного правила в покупке Сбербанка
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РИА Новости

Силуанов признал нарушение бюджетного правила в покупке Сбербанка

17:59 20.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Покупка правительством РФ доли Сбербанка у ЦБ по форме не нарушает бюджетное правило, но по сути элемент его нарушения все-таки есть, заявил в эфире РБК министр финансов Антон Силуанов.
"По форме – нет, а по сути есть, конечно, момент такой, что скрывать", - сказал он.
Заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев
13 февраля, 19:30
В Минфине рассказали детали покупки правительством акций Сбербанка
"Мы инвестируем средства Фонда национального благосостояния в актив, в покупку акций Сберегательного банка. Здесь все у нас соответствует требованию законодательства. Получаем хороший актив, платит дивиденды, надежный, я думаю, что он будет расти в цене. Здесь, конечно, государство от этого выигрывает. Но куда эти деньги идут? Эти деньги идут в виде прибыли ЦБ и обложения прибыли Центрального банка в бюджет. Здесь, конечно, получается так, что деньги ФНБ заходят в банк и обратно возвращаются в бюджет. И здесь смысл бюджетного правила заключается в том, чтобы не тратить нефтегазовые доходы. А здесь получается так, что мы нефтегазовые доходы переформатируем в ненефтегазоые доходы, есть такой элемент", - объяснил он.
Глава Минфина также отметил, что Банк России будет принимать меры, чтобы минимизировать влияние сделки на курсы валют.
Министерство финансов РФ
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"Но что говорит ЦБ? Он говорит, что будет очень внимательно смотреть, и когда будет продавать нам, точнее, конвертировать средства ФНБ, которые у нас сейчас в валюте, в рубли, то потом будет на рынке по сути дела изымать эту дополнительную ликвидность, которая будет образовываться, и минимизирует негативное влияние на курс. Самое главное что? Чтобы курс у нас не укреплялся. Бюджетное правило дает гарантии стабильности и прогноза курсовых соотношений. Это важно для импортеров, экспортеров и для людей", - подытожил он.
Минфин и ЦБ ранее согласовали схему передачи контроля в Сбербанке. Предполагается, что правительство поэтапно выкупит акции у ЦБ за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за шесть месяцев до даты первой сделки. По этой же цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи.
Министр финансов Антон Силуанов
13 февраля, 14:50
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Антон СилуановСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЭкономика
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