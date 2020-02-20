Силуанов признал нарушение бюджетного правила в покупке Сбербанка

"По форме – нет, а по сути есть, конечно, момент такой, что скрывать", - сказал он.

"Мы инвестируем средства Фонда национального благосостояния в актив, в покупку акций Сберегательного банка. Здесь все у нас соответствует требованию законодательства. Получаем хороший актив, платит дивиденды, надежный, я думаю, что он будет расти в цене. Здесь, конечно, государство от этого выигрывает. Но куда эти деньги идут? Эти деньги идут в виде прибыли ЦБ и обложения прибыли Центрального банка в бюджет. Здесь, конечно, получается так, что деньги ФНБ заходят в банк и обратно возвращаются в бюджет. И здесь смысл бюджетного правила заключается в том, чтобы не тратить нефтегазовые доходы. А здесь получается так, что мы нефтегазовые доходы переформатируем в ненефтегазоые доходы, есть такой элемент", - объяснил он.

Глава Минфина также отметил, что Банк России будет принимать меры, чтобы минимизировать влияние сделки на курсы валют.

"Но что говорит ЦБ? Он говорит, что будет очень внимательно смотреть, и когда будет продавать нам, точнее, конвертировать средства ФНБ, которые у нас сейчас в валюте, в рубли, то потом будет на рынке по сути дела изымать эту дополнительную ликвидность, которая будет образовываться, и минимизирует негативное влияние на курс. Самое главное что? Чтобы курс у нас не укреплялся. Бюджетное правило дает гарантии стабильности и прогноза курсовых соотношений. Это важно для импортеров, экспортеров и для людей", - подытожил он.