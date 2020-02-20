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Защита Ассанжа работает над политическим убежищем во Франции
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РИА Новости

Защита Ассанжа работает над политическим убежищем во Франции

17:33 20.02.2020 (обновлено: 20:13 20.02.2020)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкУчастница акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. 1 мая 2019
Участница акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. 1 мая 2019
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ПАРИЖ, 20 фев — РИА Новости. Защита основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа работает над тем, чтобы он получил политическое убежище во Франции, заявил французский адвокат Эрик Дюпон-Моретти.
"Конечно, мы работаем над возможностью попросить у французских властей политическое убежище (для Ассанжа. — Прим. ред.). Наша конституция это позволяет", — сказал адвокат на пресс-конференции в Париже.
Он уточнил, что есть ряд обстоятельств — как профессиональных, так и личных, — которые связывают Ассанжа с Францией. "Профессиональные — это то, что часть структур WikiLeaks размещена во Франции. Что касается семейных обстоятельств, то он (Ассанж) жил во Франции с 2007 по 2010 год, его второй (ребенок) все еще несовершеннолетний и мама этого ребенка имеет французское гражданство и живет во Франции", — отметил адвокат.
Дюпон-Моретти заявил, что защита Ассанжа в ближайшее время будет просить о встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном для того, чтобы обсудить вопрос предоставления убежища.
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"Мы считаем, что ситуация достаточно серьезная для того, чтобы обсудить с президентом республики, если он нас примет, ситуацию с этим человеком", — заявил защитник.
Он подчеркнул, что речь идет о защите не одного человека, а всех журналистов.
Его коллега Антуан Вей уточнил, что пока официально запрос об убежище для Ассанжа во Франции еще не был подан.
"Мы анализируем юридические каналы, которые позволят подать эту просьбу (о предоставлении убежища. — Прим. ред.). <...> Официально запрос еще не был подан. Это не обычная просьба об убежище по той простой причине, что Джулиан Ассанж не находится во Франции. А запрашивающий убежище должен находиться во Франции и делать это лично", — пояснил Вей.
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Во имя свободы слова: за Ассанжа заступились серьезные людиКак раньше говорили, "группа авторитетных товарищей" призвала к немедленному освобождению основателя WikiLeaks. Причем не только из соображений гуманитарного толка, но и для торжества грубо попранных демократических ценностей.
Дюпон-Моретти также добавил, что они недавно посещали Ассанжа и были обеспокоены состоянием его здоровья. "Мы увидели человека, у которого есть сложности выразить себя. <...> Ему все сложнее и сложнее говорить, иногда он растерян", — сказал адвокат.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая прошлого года.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи Штатам Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
Сторонник Джулиана Ассанжа с его портретом у здания суда в Лондоне. 1 мая 2019
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WikiLeaksДжулиан АссанжФранцияВ мире
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