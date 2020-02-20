Депутат призвал Великобританию избавить от ига свои колонии

Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет во время круглого стола на тему: "Крым – открытая трибуна" в пресс-центре МИА "Россия сегодня"

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал власти Великобритании не политизировать тему российского статуса Крыма , а лучше избавить от колониального ига принадлежащие ей незаконно аннексированные территории.

Ранее посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс на официальной странице посольства в Facebook заявила, что Великобритания никогда не признает "вопиющего нарушения международного права", связанного с "незаконной аннексией" Крыма. Симмонс также призвала Россию прекратить "незаконный контроль над Крымом".

"У нас встречное предложение к Великобритании - избавить от колониального ига все незаконно аннексированные территории, на которых она сегодня находится. Это группа островов в Индийском океане, созданных вопреки всем резолюциям ООН, Бермудские и Фолклендские острова в Атлантическом океане. В Карибском море Британии принадлежат Каймановы и Виргинские острова, а также еще ряд территорий. В Тихом океане Соединенное королевство присвоило себе острова Питкэрн, а также создало свою территорию в Антарктике", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, в отличие от колоний Великобритании Крым не был захвачен и аннексирован.

"Крым воссоединился со своей исторической родиной Россией в результате общенародного референдума и тем самым ушел от фашистского безумия, царящего на Украине", - подчеркнул депутат.