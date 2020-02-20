Депутат призвал Великобританию избавить от ига свои колонии

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал власти Великобритании не политизировать тему российского статуса Крыма, а лучше избавить от колониального ига принадлежащие ей незаконно аннексированные территории.
Ранее посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс на официальной странице посольства в Facebook заявила, что Великобритания никогда не признает "вопиющего нарушения международного права", связанного с "незаконной аннексией" Крыма. Симмонс также призвала Россию прекратить "незаконный контроль над Крымом".
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"У нас встречное предложение к Великобритании - избавить от колониального ига все незаконно аннексированные территории, на которых она сегодня находится. Это группа островов в Индийском океане, созданных вопреки всем резолюциям ООН, Бермудские и Фолклендские острова в Атлантическом океане. В Карибском море Британии принадлежат Каймановы и Виргинские острова, а также еще ряд территорий. В Тихом океане Соединенное королевство присвоило себе острова Питкэрн, а также создало свою территорию в Антарктике", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, в отличие от колоний Великобритании Крым не был захвачен и аннексирован.
"Крым воссоединился со своей исторической родиной Россией в результате общенародного референдума и тем самым ушел от фашистского безумия, царящего на Украине", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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