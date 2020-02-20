Эксперт оценил целесообразность новой встречи в "нормандском формате"

"Мы же знаем, что на последней встрече в Париже было подписано коммюнике, в котором обозначен ряд пунктов, которые должны быть выполнены до этой встречи. Там из всех пунктов на самом деле не выполнен ни один. Были подвижки, связанные с обменом... Говорить о том, что следующая встреча целесообразна, если не выполняются те договоренности, которые были подписаны несколько месяцев назад, смысл какой этой встречи... Я не думаю, что это целесообразно", - заявил эксперт в ходе пресс-конференции "Еще один Мюнхенский сговор? Двенадцать шагов к безопасности на Украине" в МИА "Россия сегодня".