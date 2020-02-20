Эксперт оценил целесообразность новой встречи в "нормандском формате"

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Новая встреча в "нормандском формате" на данный момент вряд ли целесообразна, так как договоренности "нормандского" саммита в Париже в декабре прошлого года не были выполнены, считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил в ходе заседания Совбеза ООН, что реализация минских соглашений станет решающим фактором для оценки РФ целесообразности новой встречи в "нормандском формате".
17 февраля, 14:11Лавров назвал условия проведения нового "нормандского саммита"
"Мы же знаем, что на последней встрече в Париже было подписано коммюнике, в котором обозначен ряд пунктов, которые должны быть выполнены до этой встречи. Там из всех пунктов на самом деле не выполнен ни один. Были подвижки, связанные с обменом... Говорить о том, что следующая встреча целесообразна, если не выполняются те договоренности, которые были подписаны несколько месяцев назад, смысл какой этой встречи... Я не думаю, что это целесообразно", - заявил эксперт в ходе пресс-конференции "Еще один Мюнхенский сговор? Двенадцать шагов к безопасности на Украине" в МИА "Россия сегодня".
Эксперт также прокомментировал документ из 12 шагов по укреплению безопасности на Украине, опубликованный ранее на сайте Мюнхенской конференции. "В нем нет ничего нового, совершенно. Это никакой не прорыв, не альтернатива минским соглашениям. Там сосредоточено внимание на компоненте безопасности, на гуманитарном кейсе, на экономическом кейсе. Там взаимоувязывается выполнение "Минска" и снятие санкций с России, опять-таки без алгоритма, который мог бы применяться", - отметил Денисов.
13 февраля, 15:50Сказано в эфиреПолитик рассказал, кому нужен срыв встречи в "нормандском формате"Киев может сорвать встречу в "нормандском формате", заявили в украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко прокомментировал ситуацию.
Как отметил первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков в ходе конференции, формат и особенности обнародования документа, который был сначала удален с сайта Мюнхенской конференции, а потом восстановлен, "оказался довольно символичным". "Такое невнятное отношение к этому документу связано с невнятностью того целевого назначения, которое он может сыграть в реальной международной политике", - сказал Новиков.
Ранее Группа лидеров по вопросам евроатлантической безопасности (Euro-Atlantic Security Leadership Group, EASLG) презентовала в рамках Мюнхенской конференции "Двенадцать шагов по укреплению безопасности на Украине и в Евроатлантическом регионе". Над документом работали американские, европейские, российские, украинские эксперты. Предложенный план вызвал шквал критики. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер был даже внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец" за "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".
17 февраля, 12:41Песков рассказал об обсуждении нового саммита "нормандского формата"
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
В Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки". Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встреч был принят комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
15 февраля, 15:38Зеленский рассказал, чем ему не нравится "нормандский формат"