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Эксперт оценил целесообразность новой встречи в "нормандском формате"
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РИА Новости

Эксперт оценил целесообразность новой встречи в "нормандском формате"

17:25 20.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце.
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце.
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце.. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Новая встреча в "нормандском формате" на данный момент вряд ли целесообразна, так как договоренности "нормандского" саммита в Париже в декабре прошлого года не были выполнены, считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил в ходе заседания Совбеза ООН, что реализация минских соглашений станет решающим фактором для оценки РФ целесообразности новой встречи в "нормандском формате".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
17 февраля, 14:11
Лавров назвал условия проведения нового "нормандского саммита"
"Мы же знаем, что на последней встрече в Париже было подписано коммюнике, в котором обозначен ряд пунктов, которые должны быть выполнены до этой встречи. Там из всех пунктов на самом деле не выполнен ни один. Были подвижки, связанные с обменом... Говорить о том, что следующая встреча целесообразна, если не выполняются те договоренности, которые были подписаны несколько месяцев назад, смысл какой этой встречи... Я не думаю, что это целесообразно", - заявил эксперт в ходе пресс-конференции "Еще один Мюнхенский сговор? Двенадцать шагов к безопасности на Украине" в МИА "Россия сегодня".
Эксперт также прокомментировал документ из 12 шагов по укреплению безопасности на Украине, опубликованный ранее на сайте Мюнхенской конференции. "В нем нет ничего нового, совершенно. Это никакой не прорыв, не альтернатива минским соглашениям. Там сосредоточено внимание на компоненте безопасности, на гуманитарном кейсе, на экономическом кейсе. Там взаимоувязывается выполнение "Минска" и снятие санкций с России, опять-таки без алгоритма, который мог бы применяться", - отметил Денисов.
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
13 февраля, 15:50Сказано в эфире
Политик рассказал, кому нужен срыв встречи в "нормандском формате"Киев может сорвать встречу в "нормандском формате", заявили в украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко прокомментировал ситуацию.
Как отметил первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков в ходе конференции, формат и особенности обнародования документа, который был сначала удален с сайта Мюнхенской конференции, а потом восстановлен, "оказался довольно символичным". "Такое невнятное отношение к этому документу связано с невнятностью того целевого назначения, которое он может сыграть в реальной международной политике", - сказал Новиков.
Ранее Группа лидеров по вопросам евроатлантической безопасности (Euro-Atlantic Security Leadership Group, EASLG) презентовала в рамках Мюнхенской конференции "Двенадцать шагов по укреплению безопасности на Украине и в Евроатлантическом регионе". Над документом работали американские, европейские, российские, украинские эксперты. Предложенный план вызвал шквал критики. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер был даже внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец" за "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
17 февраля, 12:41
Песков рассказал об обсуждении нового саммита "нормандского формата"
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
В Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки". Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встреч был принят комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
15 февраля, 15:38
Зеленский рассказал, чем ему не нравится "нормандский формат"
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