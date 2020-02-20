Уходить от налогов стало сложнее, считает Силуанов

"То, что налоговая сейчас использует современные технологии, современные формы работы с налогоплательщиками, ...массивы больших данных, аналитику очень серьезную, подключена хорошая база техническая. Поэтому уйти от налогов становится все сложнее и сложнее, и это хорошо. Но это нельзя воспринимать как увеличение налоговой нагрузки, потому что это выполнение всеми тех условий, которые прописаны в законе", - объяснил он.