Уходить от налогов стало сложнее, считает Силуанов

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Уходить от налогов в России становится все сложнее, но нельзя воспринимать рост их собираемости как как рост налогового бремени, просто налоговая служба работает хорошо, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.
"То, что налоговая хорошо работает, некоторыми воспринимается как будто растет налоговая нагрузка. Сразу хочу сказать, что это наоборот", - сказал он в эфире РБК.
Глава Минфина также отметил, что раньше много компаний работало по "серым" схемам.
"То, что налоговая сейчас использует современные технологии, современные формы работы с налогоплательщиками, ...массивы больших данных, аналитику очень серьезную, подключена хорошая база техническая. Поэтому уйти от налогов становится все сложнее и сложнее, и это хорошо. Но это нельзя воспринимать как увеличение налоговой нагрузки, потому что это выполнение всеми тех условий, которые прописаны в законе", - объяснил он.