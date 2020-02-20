46-ая научная сессия ЦНИИГ о генетике в гастроэнтерологии

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27 и 28 февраля в 9:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится 46-ая научная сессия Центрального научно-исследовательского института гастроэнтерологии "Генетика в гастроэнтерологии: возможности и перспективы".