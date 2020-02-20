46-ая научная сессия ЦНИИГ о генетике в гастроэнтерологии

Участники:
- ведущие российские и международные эксперты.
Мероприятие посвящено развитию медицинской науки и практики за счет максимальной персонификации лечения. Одним из наиболее важных направлений является применение молекулярно-генетических методов. Задачи диагностики – не только выявлять предрасположенность человека ко многим болезням, но и проводить лечение заболеваний, учитывая индивидуальные особенности.
Также в ходе мероприятия будет обсуждаться роль генетических исследований в скрининге, диагностике, прогнозировании течения и лечении гастроэнтерологических заболеваний. Состоятся междисциплинарные симпозиумы, тематические круглые столы, лекции и дискуссии.
Подробная информация и регистрация на сайте.
Вход только по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- ведущие российские и международные эксперты.
Мероприятие посвящено развитию медицинской науки и практики за счет максимальной персонификации лечения. Одним из наиболее важных направлений является применение молекулярно-генетических методов. Задачи диагностики – не только выявлять предрасположенность человека ко многим болезням, но и проводить лечение заболеваний, учитывая индивидуальные особенности.
Также в ходе мероприятия будет обсуждаться роль генетических исследований в скрининге, диагностике, прогнозировании течения и лечении гастроэнтерологических заболеваний. Состоятся междисциплинарные симпозиумы, тематические круглые столы, лекции и дискуссии.
Подробная информация и регистрация на сайте.
Вход только по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/