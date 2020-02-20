В МИД отреагировали на обвинения Грузии в кибератаках

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия не собиралась и не собирается никоим образом вмешиваться во внутренние дела Грузии , заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко

Представитель МИД Грузии Владимир Константиниди ранее обвинил РФ в причастности к организации и проведению в 2019 году кибератак на сайты администрации президента, судебной системы, разные муниципалитеты, государственных, коммерческих и медиаорганизаций. Никаких доказательств причастности РФ он не привел.

"Мы оставляем эти комментарии на совести тех представителей Грузии, которые их сделали. Россия не собиралась и не собирается никоим образом вмешиваться во внутренние дела Грузии в том или ином виде", - сказал Руденко, отвечая на вопрос, как бы он мог прокомментировать обвинения грузинской стороны в якобы кибератаках со стороны России.