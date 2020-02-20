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В МИД отреагировали на обвинения Грузии в кибератаках
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РИА Новости

В МИД отреагировали на обвинения Грузии в кибератаках

17:18 20.02.2020 (обновлено: 17:21 20.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия не собиралась и не собирается никоим образом вмешиваться во внутренние дела Грузии, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Представитель МИД Грузии Владимир Константиниди ранее обвинил РФ в причастности к организации и проведению в 2019 году кибератак на сайты администрации президента, судебной системы, разные муниципалитеты, государственных, коммерческих и медиаорганизаций. Никаких доказательств причастности РФ он не привел.
"Мы оставляем эти комментарии на совести тех представителей Грузии, которые их сделали. Россия не собиралась и не собирается никоим образом вмешиваться во внутренние дела Грузии в том или ином виде", - сказал Руденко, отвечая на вопрос, как бы он мог прокомментировать обвинения грузинской стороны в якобы кибератаках со стороны России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия предлагала международное сотрудничество для совместного противодействия любым проявлениям киберпреступности. Он также отмечал, что российские стратегически важные области экономики подвергаются атакам из-за рубежа, а соответствующие ведомства постоянно ведут с этим борьбу. Песков также заявлял, что Россия не имела и никогда не будет иметь отношения к преступлениям в киберобласти.
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Андрей РуденкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ГрузииРоссияГрузияВ мире
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