МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Разбившийся в Разбившийся в Ярославской области вертолет принадлежал частному лицу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавиации

Представитель экстренных служб региона ранее сообщил РИА Новости, что частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек.

"Вертолет принадлежит частному лицу Шелестову Андрею Сергеевичу, который также является пилотом данного вертолета. По данным оперативных служб, пилот госпитализирован", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что Росавиацией сформирована комиссия для выяснения обстоятельств и причин авиационного инцидента. Представители комиссии выехали на место аварии.