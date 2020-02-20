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Разбившийся в Ярославской области вертолет принадлежал частному лицу
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РИА Новости

Разбившийся в Ярославской области вертолет принадлежал частному лицу

17:18 20.02.2020
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CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air LtdВертолет Robinson
Вертолет Robinson
CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air Ltd
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Разбившийся в Ярославской области вертолет принадлежал частному лицу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавиации.
Представитель экстренных служб региона ранее сообщил РИА Новости, что частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек.
"Вертолет принадлежит частному лицу Шелестову Андрею Сергеевичу, который также является пилотом данного вертолета. По данным оперативных служб, пилот госпитализирован", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что Росавиацией сформирована комиссия для выяснения обстоятельств и причин авиационного инцидента. Представители комиссии выехали на место аварии.
"Предварительная причина: вертолет при взлете зацепился за линии ЛЭП", - сказали в Росавиации.
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Переславский районЯрославская областьПроисшествия
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