"Двадцатого февраля террористические бандформирования осуществили несколько массированных атак с применением большого количества бронетанковой техники на подразделения Сирийской Арабской Армии в направлении Кминас – Найраб. Действия боевиков поддерживались огнем артиллерии турецких вооруженных сил, что позволило террористам прорвать оборону сирийской армии", - говорится в сообщении.
Протурецкие боевики прорвали оборону сирийской армии
17:14 20.02.2020 (обновлено: 17:15 20.02.2020)
4227
© AP PhotoТурецкая военная техника в провинции Идлиб
© AP Photo
Турецкая военная техника в провинции Идлиб. Архивное фото