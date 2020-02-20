Протурецкие боевики прорвали оборону сирийской армии

"Двадцатого февраля террористические бандформирования осуществили несколько массированных атак с применением большого количества бронетанковой техники на подразделения Сирийской Арабской Армии в направлении Кминас – Найраб. Действия боевиков поддерживались огнем артиллерии турецких вооруженных сил, что позволило террористам прорвать оборону сирийской армии", - говорится в сообщении.