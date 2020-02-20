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Протурецкие боевики прорвали оборону сирийской армии
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РИА Новости

Протурецкие боевики прорвали оборону сирийской армии

17:14 20.02.2020 (обновлено: 17:15 20.02.2020)
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© AP PhotoТурецкая военная техника в провинции Идлиб
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
© AP Photo
Турецкая военная техника в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба, говорится в заявлении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
"Двадцатого февраля террористические бандформирования осуществили несколько массированных атак с применением большого количества бронетанковой техники на подразделения Сирийской Арабской Армии в направлении Кминас – Найраб. Действия боевиков поддерживались огнем артиллерии турецких вооруженных сил, что позволило террористам прорвать оборону сирийской армии", - говорится в сообщении.
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Обсудить 16
Идлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Оборону держать, где наши "сушечки", "бараночки", наподдайте всяким там про-турякам.
20 февраля, 17:30
Рома шишка
2200000
Это нормально. Нужно подпустить , чтобы потом громить. Сирия вперед!!!
20 февраля, 17:25
Руслан Якубик
2000000
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