Силуанов рассказал, когда узнал об отставке правительства

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Экс-первый вице-премьер Антон Силуанов, который сегодня занимает должность министра финансов, узнал об отставке правительства во время ее объявления.
Силуанов также отметил, что приготовил небольшой доклад на тему того, как можно обеспечить меры, озвученные президентом в своем послании федеральному собранию.
"Я просто помню даже этот момент, когда состоялось послание: мы подготовили уже меры финансового обеспечения к посланию, было сказано, что в правительство приедет президент. Я подготовил уже такой небольшой доклад по ресурсному обеспечению мер, которые содержатся в послании, хотел его уже доложить руководству страны. Оказывается, оно совсем не потребовалось", - описал он тот день.
Сразу после новогодних праздников – 15 января 2020 года российское правительство во главе с премьером Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Новым главой кабмина стал руководивший до этого ФНС Михаил Мишустин, а обновленный состав правительства был объявлен 21 января.