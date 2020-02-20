Силуанов рассказал, когда узнал об отставке правительства

"Я просто помню даже этот момент, когда состоялось послание: мы подготовили уже меры финансового обеспечения к посланию, было сказано, что в правительство приедет президент. Я подготовил уже такой небольшой доклад по ресурсному обеспечению мер, которые содержатся в послании, хотел его уже доложить руководству страны. Оказывается, оно совсем не потребовалось", - описал он тот день.