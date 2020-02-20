Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание Дома правительства РФ
Отставка правительства России
2020-02-20T17:14+0300
https://ria.ru/20200220/1565021530.html
Силуанов рассказал, когда узнал об отставке правительства
https://cdn21.img.ria.ru/images/156231/10/1562311053_0:0:2415:1358_1036x0_80_0_0_3bc55ab2eb89a812d6368c9a0fbf786d.jpg
РИА Новости

Силуанов рассказал, когда узнал об отставке правительства

17:14 20.02.2020
932
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр финансов Антон Силуанов
Министр финансов Антон Силуанов
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Экс-первый вице-премьер Антон Силуанов, который сегодня занимает должность министра финансов, узнал об отставке правительства во время ее объявления.
"Пятнадцатого числа (января - ред.), после послания, так же как, наверное, вы и другие интересующиеся, ваши слушатели, зрители, узнал об отставке правительства", - рассказал он в эфире РБК.
Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Вчера, 11:53
Мишустин поручил Силуанову подготовить поправки к закону о госзакупках
Силуанов также отметил, что приготовил небольшой доклад на тему того, как можно обеспечить меры, озвученные президентом в своем послании федеральному собранию.
"Я просто помню даже этот момент, когда состоялось послание: мы подготовили уже меры финансового обеспечения к посланию, было сказано, что в правительство приедет президент. Я подготовил уже такой небольшой доклад по ресурсному обеспечению мер, которые содержатся в послании, хотел его уже доложить руководству страны. Оказывается, оно совсем не потребовалось", - описал он тот день.
Сразу после новогодних праздников – 15 января 2020 года российское правительство во главе с премьером Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Новым главой кабмина стал руководивший до этого ФНС Михаил Мишустин, а обновленный состав правительства был объявлен 21 января.
Конституция Российской Федерации
18 февраля, 18:08
За правительством предложили закрепить новые полномочия в Конституции
1170006
Обсудить 0
Отставка правительства РоссииМихаил МишустинАнтон СилуановФедеральная налоговая служба (ФНС России)Правительство РФРоссияПолитика
Рекомендуем
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Протурецкие боевики прорвали оборону сирийской армии
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Турция прекратила удары по Сирии после того, как Россия засекла их
Бомбардировщик Су-24 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной
Мария Захарова во время брифинга
В МИД прокомментировали решение Гаагского суда по делу ЮКОСа
Антон Силуанов
Силуанов признал нарушение бюджетного правила в покупке Сбербанка
Сотрудник полиции
В Москве задержали гражданина США по делу о взяточничестве
Здание МИД России
В МИД назвали условие проведения нового "нормандского" саммита
Турецкая военная техника
Россия призвала Турцию прекратить поддержку террористов
Ракетная батарея Патриот
СМИ сообщили, что Турция попросила у США системы Patriot
Пуск ракеты-носителя Союз-2 с аппаратом Меридиан-М на космодроме Плесецк
Источник рассказал об угрозе аварии при запуске "Союза-2"
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце.
Эксперт оценил целесообразность новой встречи в "нормандском формате"
Испугались: Путин шуткой отреагировал на инцидент с микрофоном
Путин пошутил о технических неполадках на заседании коллегии ФСБ
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов допустил возможность изменений в системе НДФЛ
Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Мишустин поручил Силуанову подготовить поправки к закону о госзакупках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09NYT: разведка в США считает, что РФ вновь помогает Трампу на выборах
05:48Эксперт оценил идею повысить налог на старые автомобили
05:45Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
05:44Третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
Лента новостейМолния