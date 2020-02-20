Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-02-20T17:15+0300
https://ria.ru/20200220/1565021471.html
Ученые предложили способ, как отвести от Земли приближающийся астероид
https://cdn22.img.ria.ru/images/155994/62/1559946287_0:227:2730:1763_1036x0_80_0_0_4b7b3f71f42ef448e105bebbfb9c63bc.jpg
РИА Новости

Ученые предложили способ, как отвести от Земли приближающийся астероид

17:13 20.02.2020 (обновлено: 17:15 20.02.2020)
14081
© Depositphotos / AndreusСтолкновение астероида с Землей
Столкновение астероида с Землей
© Depositphotos / Andreus
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В 2029 году мимо Земли пролетит ледяной астероид Апофис. Хотя ученые заявляют, что столкновение исключено, американские инженеры из Массачусетского технологического института на всякий случай разработали карту принятия решений в ситуации, если что-то пойдет не так. Описание приведено в журнале Acta Astronautica.
13 апреля 2029 астероид 99942 Апофис, названный так в честь древнеегипетского бога хаоса, пройдет рядом с Землей. Эта ледяная глыба размером с Эйфелеву башню, летящая со скоростью 30 километров в секунду, будет настолько близко, что, вероятно, затронет сферу геостационарных спутников, находящихся на расстоянии около 36 тысяч километров от Земли. Это будет самое близкое приближение одного из крупнейших астероидов в следующем десятилетии.
Если астероид окажется в так называемой гравитационной скважине — месте, где он будет захвачен гравитационным полем Земли, — он изменит свою траекторию и в 2036 году, когда в следующий раз будет пролетать мимо нашей планеты, может произойти столкновение.
Результаты всех расчетов показывают, что столкновения не произойдет и астероид благополучно пролетит мимо и в 2029-м, и в 2036 году. Тем не менее, ученые из Массачусетского технологического института (MIT) разработали так называемую карту принятия решения, в которой рассмотрены стратегии отклонения астероида от Земли.
В своих расчетах авторы учитывают массу астероида, его скорость, близость к гравитационной скважине и время, необходимое на оповещение о прибытии небесного тела. В качестве объектов моделирования были взяты астероиды Апофис и Бенну — другой околоземный астероид, который является целью оперативной миссии НАСА OSIRIS-REx, которая планирует доставить образец материала с поверхности Бенну на Землю в 2023 году.
Вид Земли с МКС
15 февраля, 01:21Хочу стать космонавтом
Ученый оценил опасность приближающегося к Земле астероида
"Люди в основном рассматривали стратегии отклонения в последнюю минуту, когда астероид уже прошел через замочную скважину и движется к столкновению с Землей, — приводятся в пресс-релизе MIT слова руководителя исследования Сунг Вук Паек (Sung Wook Paek). — Мы заинтересованы в предотвращении прохода через замочную скважину. Это похоже на упреждающий удар с меньшей степенью неопределенности"
В 2007 году НАСА в своем докладе, представленном Конгрессу США, пришло к выводу, что в случае, если астероид направляется к Земле, наиболее эффективным способом отклонить его будет запуск ядерной бомбы в космос. Сила ее детонации взорвет астероид, но нашу планету при этом накроет шлейф продуктов ядерного взрыва. Так что применение ядерного оружия для уничтожения астероидов является весьма спорным решением.
Вторым вариантом является отправка к астероиду "кинетического ударника" — космического корабля, ракеты или другого снаряда, который — если он направлен в правильном направлении и с достаточной скоростью — должен, столкнувшись с астероидом, отклониться его от курса.
"Этот физический принцип похож на игру в бильярд", — объясняет Пэк.
Однако для успеха кинетического ударника нужно очень точно знать траекторию полета астероида, его массу, импульс и состав поверхности. Так как ни один из этих параметров не известен абсолютно точно, ученым приходится учитывать неопределенность. Пэк и его коллеги разработали код моделирования для определения вероятности успеха отклонения астероида с учетом набор неопределенностей его свойств.
Как вариант исследователи предлагают предварительно отправить к астероиду корабль-разведчик, который сможет уточнить параметры этого небесного тела, либо двух кораблей, один из которых обмеряет астероид, а второй, отправленный чуть позже, может немного отклонить астероид еще до отправки главного ударника.
Главными итоговыми параметрами моделирования были: близость астероида к гравитационной скважине и время, остающееся до прохода астероида через нее.
Потенциально опасный астероид 2003 SD220
12 декабря 2019, 04:07РИА Наука
Ученый рассказал об астероидах, способных уничтожить человечество
"Скважина похожа на дверь — как только она откроется, астероид вскоре с большой вероятностью коснется Земли", — говорит ученый.
По оценкам ученых, если Апофис пройдет через гравитационную скважину через пять и более лет, есть время, чтобы отправить два корабля-разведчика. Если проход через скважину произойдет в течение двух-пяти лет, достаточно времени для отправки только одного корабля-разведчика — для измерения астероида и настройки параметров крупного ударника. Если же до прохода астероида через скважину останется менее одного земного года, будет уже поздно, что-либо предпринимать.
"Даже главный ударник может оказаться не в состоянии достичь астероида в эти сроки", — делает вывод Пэк.
По мнению ученых, сбор информации и изготовление снарядов-ударников займет от двух до пяти лет.
25207474
Обсудить 5
РИА НаукаКосмосАстероидыКосмос - РИА НаукаМассачусетский технологический институт
Рекомендуем
Плавучий космодром Морской старт
Начался перевод плавучего космодрома "Морской старт" из США в Россию
Пуск ракеты-носителя Союз-2 с аппаратом Меридиан-М на космодроме Плесецк
Источник рассказал об угрозе аварии при запуске "Союза-2"
Макет космического аппарата Гонец-Д1
Названы сроки первого запуска спутников "Гонец" на ракете "Союз"
Лесной северный олень
Олени помогли протестировать российскую систему спутниковой связи
Телеведущая Ольга Скабеева
"Дурдом": Скабеева прокомментировала пение гимна врачами подо Львовом
Ситуация в Новых Санжарах Полтавской области
Эвакуированные из Китая украинцы оценили "теплый" прием на родине
Кадры инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Модель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала
Водонаева подала заявление в полицию после эфира на Первом канале
Снегоуборочный поезд
Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
Бомбардировщик Су-24 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Фронтовой бомбардировщик Су-24
СМИ сообщили о попытках боевиков сбить российский Су-24 в Идлибе
Символика ЕС в Брюсселе
Бунт нахлебников: бывшие соцстраны готовы развалить Евросоюз
Банкоматы в супермаркете
ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту
Президент США Дональд Трамп
"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09NYT: разведка в США считает, что РФ вновь помогает Трампу на выборах
05:48Эксперт оценил идею повысить налог на старые автомобили
05:45Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
05:44Третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
Лента новостейМолния