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В МИД прокомментировали решение Гаагского суда по делу ЮКОСа
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РИА Новости

В МИД прокомментировали решение Гаагского суда по делу ЮКОСа

17:10 20.02.2020
10930
© РИА Новости / Владимир ПесняМария Захарова во время брифинга
Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Решение Гаагского суда в пользу экс-акционеров ЮКОСа - это политически ангажированный акт, Москва будет добиваться его отмены, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что российская сторона "уже неоднократно заявляла, что международный арбитражный суд не имел компетенции для рассмотрения спора, а само его решение представляет политически ангажированный акт".
Захарова отметила, что это решение было вынесено с нарушением надлежащих правовых процедур. "Россия продолжит добиваться его отмены в Верховном суде Нидерландов", - сказала официальный представитель МИД РФ.
Андрей Клишас
Вчера, 11:29
Клишас: решение суда в Гааге по ЮКОСу противоречит российским законам
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Мария ЗахароваРешение Гаагского суда по делу ЮКОСаЮКОСРоссияВ мире
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