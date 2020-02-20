В МИД прокомментировали решение Гаагского суда по делу ЮКОСа

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Решение Гаагского суда в пользу экс-акционеров ЮКОСа - это политически ангажированный акт, Москва будет добиваться его отмены, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что российская сторона "уже неоднократно заявляла, что международный арбитражный суд не имел компетенции для рассмотрения спора, а само его решение представляет политически ангажированный акт".
Захарова отметила, что это решение было вынесено с нарушением надлежащих правовых процедур. "Россия продолжит добиваться его отмены в Верховном суде Нидерландов", - сказала официальный представитель МИД РФ.