Нидерланды вернули Эфиопии корону XVIII века, хранившуюся в квартире

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министр торговли Нидерландов Сигрид Кааг доставила в Эфиопию редкую корону XVIII века, хранившуюся в квартире в нидерландском городе Роттердам более 20 лет, сообщает интернет-издание Dutch News.
Редкую бронзовую корону обнаружил в 1998 году беженец из Эфиопии Сирак Асфо, поселившийся в Роттердаме, у своего гостя, который, как и он, бежал из африканской страны. Решив, что корона была украдена, и в преступлении замешены власти, Асфо спрятал ее. После того как власть в Эфиопии сменилась, Асфо обратился к нидерландской полиции и экспертам за помощью в возвращении короны на родину.
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"Рада видеть возвращение ценной старинной короны в Эфиопию после того, как она на протяжении 25 лет считалась утерянной ", - написала Кааг в своем Twitter.
Delighted to see the return of a precious ancient crown to Ethiopia, after it has been lost for 25 years. The Netherlands promotes the protection of cultural heritage under the UNESCO treaties. #UNESCO #Culturalheritage @NLinEthiopia pic.twitter.com/8FgYS0RcK2— Sigrid Kaag (@SigridKaag) February 20, 2020
Корона была доставлена в Эфиопию на правительственном самолете. В передаче артефакта участвовал премьер-министр африканской страны Абий Ахмед Али. По данным нидерландских СМИ, корона была изготовлена в период 1780-1790 годов и использовалась во время христианских богослужений. Считается, что в мире существует только 20 таких изделий. Как ожидается, артефакт будет выставлен в национальном музее в Аддис-Абебе.
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