Нидерланды вернули Эфиопии корону XVIII века, хранившуюся в квартире

Редкую бронзовую корону обнаружил в 1998 году беженец из Эфиопии Сирак Асфо, поселившийся в Роттердаме, у своего гостя, который, как и он, бежал из африканской страны. Решив, что корона была украдена, и в преступлении замешены власти, Асфо спрятал ее. После того как власть в Эфиопии сменилась, Асфо обратился к нидерландской полиции и экспертам за помощью в возвращении короны на родину.