На Урале тракторист решил отомстить за штрафы, засыпав снегом камеру

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. ГИБДД в ГИБДД в Свердловской области ищет тракториста, который решил отомстить за штрафы, выписываемые водителям за превышение скорости, и засыпал снегом камеру, сообщили РИА Новости в четверг в управлении автоинспекции по региону.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором тракторист засыпает снегом камеру, снимающую нарушителей скоростного режима. При этом тракторист обильно матерится.

"Водитель трактора разыскивается", - сказали в управлении ГИБДД.

Там добавили, что ему грозит ответственность по статье КоАП ("Повреждение дорог"), которая предусматривает штраф до 10 тысяч рублей. Помимо этого, в автоинспекции подчеркнули, что установка всех камер фото- и видеофиксации нарушений согласовывается с ГИБДД.

"Комплексы устанавливаются на основе анализа аварийности, а также с учетом серьезных ДТП, в которых погибли или пострадали люди. Это делается для сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения", - отметили в управлении.