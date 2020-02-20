Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T17:39+0300
https://ria.ru/20200220/1565021024.html
На Урале тракторист решил отомстить за штрафы, засыпав снегом камеру
https://cdn23.img.ria.ru/images/153317/43/1533174399_0:101:1500:945_1036x0_80_0_0_d1acfcc3ecdd17a702c492b35b579ae3.jpg
РИА Новости

На Урале тракторист решил отомстить за штрафы, засыпав снегом камеру

17:06 20.02.2020 (обновлено: 17:39 20.02.2020)
17119
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУборка снега. Архивное фото
Уборка снега. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. ГИБДД в Свердловской области ищет тракториста, который решил отомстить за штрафы, выписываемые водителям за превышение скорости, и засыпал снегом камеру, сообщили РИА Новости в четверг в управлении автоинспекции по региону.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором тракторист засыпает снегом камеру, снимающую нарушителей скоростного режима. При этом тракторист обильно матерится.
"Водитель трактора разыскивается", - сказали в управлении ГИБДД.
Там добавили, что ему грозит ответственность по статье КоАП ("Повреждение дорог"), которая предусматривает штраф до 10 тысяч рублей. Помимо этого, в автоинспекции подчеркнули, что установка всех камер фото- и видеофиксации нарушений согласовывается с ГИБДД.
"Комплексы устанавливаются на основе анализа аварийности, а также с учетом серьезных ДТП, в которых погибли или пострадали люди. Это делается для сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения", - отметили в управлении.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета в июне 2019 года заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.
Сотрудник ДПС на улице в Москве
30 октября 2019, 11:42
В Москве водитель получил штрафы на миллион рублей
782700113
Обсудить 5
ГИБДД МВД РФСвердловская областьПроисшествия
Рекомендуем
Поезд на станции Парк культуры московского метро
Поезда Кольцевой линии метро Москвы будут ходить чаще
Метель
В ЯНАО на технологической трассе из снежного плена вызволили 18 машин
Снегоуборочный поезд
Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
Укладка асфальта в дождливую погоду
В ОНФ рассказали, где чаще всего укладывают асфальт в снег и дождь
Бомбардировщик Су-24 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
Песков прокомментировал вопрос о зарплате Путина
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Турция прекратила удары по Сирии после того, как Россия засекла их
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Кадры инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Фронтовой бомбардировщик Су-24
СМИ сообщили о попытках боевиков сбить российский Су-24 в Идлибе
Ситуация в Новых Санжарах Полтавской области
Эвакуированные из Китая украинцы оценили "теплый" прием на родине
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате президента
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Протурецкие боевики прорвали оборону сирийской армии
Танки ВСУ на востоке Украины
Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе
Военные Саудовской Аравии
Хуситы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:48Эксперт оценил идею повысить налог на старые автомобили
05:45Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
05:44Третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
Лента новостейМолния