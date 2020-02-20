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Премьер Польши ожидает труднейших переговоров с Евросоюзом по бюджету
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РИА Новости

Премьер Польши ожидает труднейших переговоров с Евросоюзом по бюджету

17:13 20.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМатеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Матеуш Моравецкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 20 фев – РИА Новости. Переговоры о бюджете Евросоюза будут самыми трудными за много лет, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Переговоры по бюджету, которые сейчас начинаются, можно сказать, сложнейшие в истории", - сказал Моравецкий журналистам по прибытии в Брюссель, где в четверг будет обсуждаться бюджет ЕС.
"С одной стороны, Великобритания выходит из ЕС и даже уже вышла, а это означает, что у нас будет примерно на 8-9 миллиардов евро в год меньше", - пояснил он.
Также, по мнению польского премьера, переговоры будут сложными, "так как многие страны ставят новые цели, хотят иначе сформировать структуру бюджета" и "одновременно они хотят сократить траты на сельскохозяйственную политику и политику единства".
"С нашей перспективы нет согласия на одновременную революцию в структуре бюджета и его снижение. Мы хотим исправить позицию Польши в нескольких сферах", - отметил Моравецкий.
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При этом он констатировал, что "новые предложения, которые мы получили, лучше тех, которые поступали раньше".
По словам главы польского правительства, Варшава "выступает за снижение расходов на бюрократию в Брюсселе, считает важными новые инициативы в ЕС, в том числе в области миграции или обороны, считая при этом, что они не должны финансироваться за счет политики единства и общей сельскохозяйственной политики".
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Матеуш МоравецкийBrexitЕвросоюзПольшаВ мире
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