Премьер Польши ожидает труднейших переговоров с Евросоюзом по бюджету

ВАРШАВА, 20 фев – РИА Новости. Переговоры о бюджете Переговоры о бюджете Евросоюза будут самыми трудными за много лет, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

"Переговоры по бюджету, которые сейчас начинаются, можно сказать, сложнейшие в истории", - сказал Моравецкий журналистам по прибытии в Брюссель, где в четверг будет обсуждаться бюджет ЕС.

"С одной стороны, Великобритания выходит из ЕС и даже уже вышла , а это означает, что у нас будет примерно на 8-9 миллиардов евро в год меньше", - пояснил он.

Также, по мнению польского премьера, переговоры будут сложными, "так как многие страны ставят новые цели, хотят иначе сформировать структуру бюджета" и "одновременно они хотят сократить траты на сельскохозяйственную политику и политику единства".

"С нашей перспективы нет согласия на одновременную революцию в структуре бюджета и его снижение. Мы хотим исправить позицию Польши в нескольких сферах", - отметил Моравецкий.

При этом он констатировал, что "новые предложения, которые мы получили, лучше тех, которые поступали раньше".