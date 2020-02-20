Крым в Сербии представляет курорты и туристические маршруты

В дни выставки в сербской столице пройдет культурно-туристский форум. Регионы двух стран будут знакомить посетителей с возможностями отдыха — культурно-познавательными и военно-историческими маршрутами, лечебно-оздоровительными и паломническими турами.

Уже более сорока лет эта выставка — крупнейшее событие в юго-восточной Европе. В ней ежегодно принимают участие более 900 экспонентов из 50 стран мира, 12,5 тысячи бизнес-посетителей и около 65 тысяч частных визитеров. Она продлится до 23 февраля.