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Туризм
2020-02-20T17:46+0300
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Крым в Сербии представляет курорты и туристические маршруты
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РИА Новости

Крым в Сербии представляет курорты и туристические маршруты

17:46 20.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкТуристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму
Туристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Крым впервые участвует в международной туристической выставке Sajam Turizma в Сербии, где представляет курортный потенциал полуострова на едином стенде Российской Федерации, сообщила пресс-служба минкурортов региона.
В дни выставки в сербской столице пройдет культурно-туристский форум. Регионы двух стран будут знакомить посетителей с возможностями отдыха — культурно-познавательными и военно-историческими маршрутами, лечебно-оздоровительными и паломническими турами.
Уже более сорока лет эта выставка — крупнейшее событие в юго-восточной Европе. В ней ежегодно принимают участие более 900 экспонентов из 50 стран мира, 12,5 тысячи бизнес-посетителей и около 65 тысяч частных визитеров. Она продлится до 23 февраля.
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
19 февраля, 13:47Туризм
Пригородный поезд между Керчью и Анапой пустят по Крымскому мосту
1400000
ТуризмТуризмНовости - ТуризмСербияРеспублика Крым
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