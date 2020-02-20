Олени помогли протестировать российскую систему спутниковой связи

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российская спутниковая система "Гонец" помогла ученым отследить пути миграции оленей по северным регионам страны, все абонентские устройства системы в ходе этого проекта прекрасно прошли тестирование, рассказал гендиректор предприятия Павел Черенков.
"Несколько оленей было отобрано для проекта. Все абонентские устройства (ошейники с необходимой спутниковой аппаратурой связи - ред.) прекрасно прошли тестирование и в течение года передавали сообщения о местоположении оленей. Ученые получили бесценные данные о том, как происходит миграция по районам Крайнего Севера", - сказал Черенков на круглом столе по спутниковой связи в Госдуме.
Ранее сообщалось, что с 2024 года начнется развертывание отечественной спутниковой группировки "Гонец" нового поколения.
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