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Олени помогли протестировать российскую систему спутниковой связи
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РИА Новости

Олени помогли протестировать российскую систему спутниковой связи

17:03 20.02.2020
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© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. П. КочкаревЛесной северный олень
Лесной северный олень
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. П. Кочкарев
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российская спутниковая система "Гонец" помогла ученым отследить пути миграции оленей по северным регионам страны, все абонентские устройства системы в ходе этого проекта прекрасно прошли тестирование, рассказал гендиректор предприятия Павел Черенков.
"Несколько оленей было отобрано для проекта. Все абонентские устройства (ошейники с необходимой спутниковой аппаратурой связи - ред.) прекрасно прошли тестирование и в течение года передавали сообщения о местоположении оленей. Ученые получили бесценные данные о том, как происходит миграция по районам Крайнего Севера", - сказал Черенков на круглом столе по спутниковой связи в Госдуме.
Ранее сообщалось, что с 2024 года начнется развертывание отечественной спутниковой группировки "Гонец" нового поколения.
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Спутниковая система "Гонец"Госдума РФТехнологии
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