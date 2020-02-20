Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T17:03+0300
https://ria.ru/20200220/1565020710.html
В Роскосмосе рассказали о средствах на спутниковую систему "Сфера"
https://cdn22.img.ria.ru/images/156322/57/1563225736_0:0:2498:1405_1036x0_80_0_0_bdba70eb45227f566b515a235146a83c.jpg
РИА Новости

В Роскосмосе рассказали о средствах на спутниковую систему "Сфера"

17:03 20.02.2020
1012
© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Частные инвестиции в создание многофункциональной спутниковой системы "Сфера" составят 350 миллиардов рублей, инвесторы уже найдены, заявил в четверг директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прохоров.
"Реализация данной программы планируется как за счет средств федерального бюджета, так и с привлечением внебюджетных источников. На сегодняшний день для космической отрасли это достаточно большой объем - превышает 350 миллиардов рублей. В состав частных инвесторов входят как наши операторы, так и некоторые инвестиционные компании", - сказал он на круглом столе по спутниковой связи в Госдуме.
Проект "Сфера" анонсировал президент России Владимир Путин в прошлом году. Система будет состоять из 600 спутников, ее развертывание планируется с 2023 по 2028 годы.
Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото
7 июня 2018, 19:15
Роскосмос: спутниковая система "Сфера" станет развитием проекта "Эфир"
1111000
Обсудить 1
Космос - РИА НаукаГосударственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"Госдума РФВладимир ПутинРоссия
Рекомендуем
Столкновение астероида с Землей
Ученые предложили способ, как отвести от Земли приближающийся астероид
Макет космического аппарата Гонец-Д1
Названы сроки первого запуска спутников "Гонец" на ракете "Союз"
Лесной северный олень
Олени помогли протестировать российскую систему спутниковой связи
Бомбардировщик Су-24 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Пуск ракеты-носителя Союз-2 с аппаратом Меридиан-М на космодроме Плесецк. 20 февраля 2020
Ракета "Союз" со спутником связи "Меридиан-М" стартовала с Плесецка
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Турция прекратила удары по Сирии после того, как Россия засекла их
Пуск ракеты-носителя Союз-2 с аппаратом Меридиан-М на космодроме Плесецк
Источник рассказал об угрозе аварии при запуске "Союза-2"
Шпицберген
В МИД ответили на отказ Норвегии провести консультации по Шпицбергену
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Мария Захарова во время брифинга
В МИД прокомментировали решение Гаагского суда по делу ЮКОСа
Плавучий космодром Морской старт
Начался перевод плавучего космодрома "Морской старт" из США в Россию
Эскиз космического корабля Crew Dragon
Ученый рассказал, какую дозу радиации получат туристы на корабле Маска
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а
Военный спутник связи "Меридиан-М" вывели на орбиту
Кадры инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Дирижабль
В РФ думают о создании дирижаблей для обеспечения пилотируемых пусков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:48Эксперт оценил идею повысить налог на старые автомобили
05:45Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
05:44Третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
Лента новостейМолния