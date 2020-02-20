В Роскосмосе рассказали о средствах на спутниковую систему "Сфера"

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Частные инвестиции в создание многофункциональной спутниковой системы "Сфера" составят 350 миллиардов рублей, инвесторы уже найдены, заявил в четверг директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прохоров.
"Реализация данной программы планируется как за счет средств федерального бюджета, так и с привлечением внебюджетных источников. На сегодняшний день для космической отрасли это достаточно большой объем - превышает 350 миллиардов рублей. В состав частных инвесторов входят как наши операторы, так и некоторые инвестиционные компании", - сказал он на круглом столе по спутниковой связи в Госдуме.
Проект "Сфера" анонсировал президент России Владимир Путин в прошлом году. Система будет состоять из 600 спутников, ее развертывание планируется с 2023 по 2028 годы.
7 июня 2018, 19:15Роскосмос: спутниковая система "Сфера" станет развитием проекта "Эфир"