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ФТС сообщила о сокращении импорта плодоовощной продукции из Китая
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РИА Новости

ФТС сообщила о сокращении импорта плодоовощной продукции из Китая

17:01 20.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПродуктовые ряды на рынке в городе Хайлар
Продуктовые ряды на рынке в городе Хайлар
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Китае сократила импорт из КНР плодоовощной продукции на Дальний Восток, сообщил журналистам замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.
"На Дальнем Востоке заметно определенное снижение товарооборота, в том числе по плодоовощной продукции. Это связано с ситуацией в Китае. Их экспорт сократился", - сказал Давыдов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались 2029 человека, излечились около 16,1 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлены свыше 900 случаев заражения.
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Распространение нового коронавирусаРуслан ДавыдовКоронавирусыДальний ВостокВОЗФедеральная таможенная служба (ФТС России)КитайРоссияВ мире
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