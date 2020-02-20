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https://ria.ru/20200220/1565020543.html
СМИ: на Урале смартфоны провинившихся солдат прибили к "доске позора"
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РИА Новости

СМИ: на Урале смартфоны провинившихся солдат прибили к "доске позора"

16:59 20.02.2020 (обновлено: 17:07 20.02.2020)
13127
© Фото : Артем Устюжанин / E1.RUСотовые телефоны, прибитые к стенду в воинской части в Свердловской области
Сотовые телефоны, прибитые к стенду в воинской части в Свердловской области
© Фото : Артем Устюжанин / E1.RU
Сотовые телефоны, прибитые к стенду в воинской части в Свердловской области
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В воинской части в Свердловской области у провинившихся солдат отобрали смартфоны и прибили их гвоздями к "доске позора", сообщает E1.ru.
Из надписи на стенде следует, что эти солдаты нарушили федеральный закон, приказ министра обороны и командира части.
Речь идет о запрете военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, пользоваться смартфонами, планшетами и другими гаджетами с функцией выхода в интернет. Соответствующие поправки в закон "О статусе военнослужащих" внесли весной прошлого года.
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13 февраля 2018, 14:40Сказано в эфире
Эксперт: если у солдата включен смартфон, никакие шпионы не нужныРоссийским военным рекомендовали не пользоваться соцсетями и другими похожими ресурсами, сообщают СМИ. О причинах в эфире радио Sputnik рассказал шеф-редактор портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн.
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Центральный военный округСвердловская областьБезопасность
Популярные комментарии
Лучше так, чем пойти под трибунал, отправив любимой селфи на фоне секретного объекта. Когда мозгов нет и детство играет , тогда воспитывать надо солдата.
20 февраля, 17:10
Простой Человек
6600005
Тогда сначала в дисциплинарный батальон, года на 2. А потом, после отсидки, и телефон вернут, и на госслужбу больше уже никогда не примут. Думаю мало кто из них в претензии остался. Все рады , что так легко все сошло им с рук.
20 февраля, 18:14
Фома Фомич
3720007
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