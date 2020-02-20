СМИ: на Урале смартфоны провинившихся солдат прибили к "доске позора"

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В воинской части в Свердловской области у провинившихся солдат отобрали смартфоны и прибили их гвоздями к "доске позора", сообщает E1.ru.
Из надписи на стенде следует, что эти солдаты нарушили федеральный закон, приказ министра обороны и командира части.
Речь идет о запрете военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, пользоваться смартфонами, планшетами и другими гаджетами с функцией выхода в интернет. Соответствующие поправки в закон "О статусе военнослужащих" внесли весной прошлого года.
13 февраля 2018, 14:40Сказано в эфиреЭксперт: если у солдата включен смартфон, никакие шпионы не нужныРоссийским военным рекомендовали не пользоваться соцсетями и другими похожими ресурсами, сообщают СМИ. О причинах в эфире радио Sputnik рассказал шеф-редактор портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн.