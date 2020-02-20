СМИ: на Урале смартфоны провинившихся солдат прибили к "доске позора"

Эксперт: если у солдата включен смартфон, никакие шпионы не нужны Российским военным рекомендовали не пользоваться соцсетями и другими похожими ресурсами, сообщают СМИ. О причинах в эфире радио Sputnik рассказал шеф-редактор портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн.