МИД Грузии обвинил Россию в атаках на сайт администрации президента

"В октябре 2019 года в Грузии была осуществлена широкомасштабная кибератака на сайты администрации президента, судебной системы, разные муниципалитеты, государственных, коммерческих и медиаорганизаций. В результате кибератаки пострадали серверы данных организаций, системы управления... В результате расследования грузинской стороны вместе с международными партнерами было выявлено, что данная кибератака была организована и осуществлена со стороны Генерального управления Генштаба ВС России", - заявил Константиниди в четверг на брифинге.