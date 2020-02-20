Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T16:54+0300
https://ria.ru/20200220/1565020286.html
МИД Грузии обвинил Россию в атаках на сайт администрации президента
https://cdn24.img.ria.ru/images/153219/81/1532198115_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d76ecf9bdc205b7fc1db1bfe99c14324.jpg
РИА Новости

МИД Грузии обвинил Россию в атаках на сайт администрации президента

16:54 20.02.2020
815
© РИА Новости / Александр Чипурин / Перейти в фотобанкРека Кура и исторический центр Тбилиси
Река Кура и исторический центр Тбилиси
© РИА Новости / Александр Чипурин
Перейти в фотобанк
Река Кура и исторический центр Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 20 фев – РИА Новости. Представитель МИД Грузии Владимир Константиниди обвинил РФ в причастности к организации и проведению в 2019 году кибератак на сайты администрации президента и ресурсы грузинских СМИ.
"В октябре 2019 года в Грузии была осуществлена широкомасштабная кибератака на сайты администрации президента, судебной системы, разные муниципалитеты, государственных, коммерческих и медиаорганизаций. В результате кибератаки пострадали серверы данных организаций, системы управления... В результате расследования грузинской стороны вместе с международными партнерами было выявлено, что данная кибератака была организована и осуществлена со стороны Генерального управления Генштаба ВС России", - заявил Константиниди в четверг на брифинге.
Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон
11 февраля, 17:06
Постпред США обвинила Россию в кибератаках на все страны НАТО
Никаких доказательств причастности РФ он не привел.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия предлагала международное сотрудничество для совместного противодействия любым проявлениям киберпреступности. Он также отмечал, что российские стратегически важные области экономики подвергаются атакам из-за рубежа, а соответствующие ведомства постоянно ведут с этим борьбу. Песков также заявлял, что Россия не имела и никогда не будет иметь отношения к преступлениям в киберобласти.
Глава Пентагона Марк Эспер
6 февраля, 23:55
США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
62241002
Обсудить 5
МИД ГрузииДмитрий ПесковРоссияГрузияВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД отреагировали на обвинения Грузии в кибератаках
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила кадровую политику ООН
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Протурецкие боевики прорвали оборону сирийской армии
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Турция прекратила удары по Сирии после того, как Россия засекла их
Бомбардировщик Су-24 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Шпицберген
В МИД ответили на отказ Норвегии провести консультации по Шпицбергену
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В Москве ждут от Le Monde опровержения недостоверной информации
Турецкая военная техника
Россия призвала Турцию прекратить поддержку террористов
Запуск ракеты турецкими военными в направлении позиций сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
Опубликовано видео обстрела сирийской армии в Идлибе
Кадры инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
В Сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Боевики запускают ракету в провинции Идлиб. 20 февраля 2020
СМИ: протурецкие боевики атаковали позиции сирийской армии в Идлибе
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце.
Эксперт оценил целесообразность новой встречи в "нормандском формате"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Санкции США не повлияют на сотрудничество с Венесуэлой, заявили в МИД
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Белоруссия заказала еще два танкера нефти с перевалкой в Литве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:48Эксперт оценил идею повысить налог на старые автомобили
05:45Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
05:44Третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
Лента новостейМолния