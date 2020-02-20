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Визита в Японию в графике Лаврова пока нет, заявила Захарова
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РИА Новости

Визита в Японию в графике Лаврова пока нет, заявила Захарова

16:52 20.02.2020
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© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
© РИА Новости / POOL
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Визита в Японию пока нет в графике министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава МИД Японии Мотэги Тосимицу заявил после встречи с Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности, что пригласил главу российского МИД посетить Японию в ближайшее время.
"Нет, пока я не могу вам сказать ничего конкретного, определенного по поводу графика, включавшего бы в себя такой визит", - заявила Захарова на брифинге в четверг.
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Мария ЗахароваСергей ЛавровМИД Японии‎ЯпонияРоссияВ мире
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