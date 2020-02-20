Визита в Японию в графике Лаврова пока нет, заявила Захарова

Ранее глава МИД Японии Мотэги Тосимицу заявил после встречи с Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности, что пригласил главу российского МИД посетить Японию в ближайшее время.

"Нет, пока я не могу вам сказать ничего конкретного, определенного по поводу графика, включавшего бы в себя такой визит", - заявила Захарова на брифинге в четверг.