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В Раде сообщили о двух вылечившихся украинцах с Diamond Princess
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РИА Новости

В Раде сообщили о двух вылечившихся украинцах с Diamond Princess

16:52 20.02.2020
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© REUTERS / Kim Kyung-hoonКруизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
© REUTERS / Kim Kyung-hoon
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Двое украинцев, которые заболели новым типом коронавируса на карантинном лайнере Diamond Princess в Японии, уже выздоровели, заявил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, депутат Михаил Радуцкий.
"По статистике, среди 15% выздоровевших есть два украинца", - приводит слова Радуцкого украинское издание "Вести" в четверг.
Судно Diamond Princess находится в порту Йокогама с 3 февраля, официально двухнедельный карантин был объявлен 5 февраля из-за того, что у одного из пассажиров, покинувшего судно в Гонконге, был выявлен новый тип коронавирусной инфекции. В настоящий момент на лайнере находятся менее 3 тысяч человек. Первые 400 человек покинули судно в среду. Ориентировочно, все пассажиры смогут покинуть судно к 21 февраля. Всего к вечеру среды на судне выявлен 621 случай заболевания.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались 2029 человека, излечились около 16,1 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлены свыше 900 случаев заражения.
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