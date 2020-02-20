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В Москве ждут от Le Monde опровержения недостоверной информации
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РИА Новости

В Москве ждут от Le Monde опровержения недостоверной информации

16:46 20.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Департамент информации и печати МИД РФ направил главному редактору французской газеты Le Monde письмо с опровержением недостоверной информации, опубликованной в газете две недели назад, Москва просит ознакомиться с этим обращением, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Во Франции две недели назад, а именно 6 февраля, посольство РФ в Париже передало письмо, которое было подготовлено департаментом информации и печати на имя главного редактора газеты Le Monde господина Жерома Финольо с опровержением недостоверной информации, которая была опубликована в газете", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что спустя две недели от главного редактора газеты нет никакого ответа.
"Мы очень тщательно отслеживаем все, что происходит на площадках, которые организуются французским руководством, все эти заявления, которые делает президент Франции Эммануэль Макрон, как он призывает всех бороться с недостоверными новостями, и именно в этой связи сразу после того, как мы заметили публикацию в Le Monde с недостоверной информацией, ...направили соответствующий документальный материал. Как нам сказали - у главного редактора руки пока не дошли. Две недели аудитория Le Monde Находится в заблуждении в связи с публикацией недостоверной информации. Мы очень просим господина Финольо все же найти время для ознакомления с нашим обращением, дать нам право на ответ и прекратить страдания французской аудитории, вызванной распространением недостоверной информацией", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.
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