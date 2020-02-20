В Москве ждут от Le Monde опровержения недостоверной информации

"Во Франции две недели назад, а именно 6 февраля, посольство РФ в Париже передало письмо, которое было подготовлено департаментом информации и печати на имя главного редактора газеты Le Monde господина Жерома Финольо с опровержением недостоверной информации, которая была опубликована в газете", - сказала Захарова на брифинге.

"Мы очень тщательно отслеживаем все, что происходит на площадках, которые организуются французским руководством, все эти заявления, которые делает президент Франции Эммануэль Макрон, как он призывает всех бороться с недостоверными новостями, и именно в этой связи сразу после того, как мы заметили публикацию в Le Monde с недостоверной информацией, ...направили соответствующий документальный материал. Как нам сказали - у главного редактора руки пока не дошли. Две недели аудитория Le Monde Находится в заблуждении в связи с публикацией недостоверной информации. Мы очень просим господина Финольо все же найти время для ознакомления с нашим обращением, дать нам право на ответ и прекратить страдания французской аудитории, вызванной распространением недостоверной информацией", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.