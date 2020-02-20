Строительство ТЭЦ-4 в Хабаровске оценивается в 40 млрд рублей

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Строительство Хабаровской ТЭЦ-4, которая вошла в число проектов по модернизации и строительству тепловых электростанций на Дальнем Востоке, на сегодняшний день оценивается в 40 миллиардов рублей, говорится в материалах на сайте администрации Хабаровска.

"В 2019 году правительство Российской Федерации утвердило перечень предложенных "Русгидро" проектов по строительству и модернизации тепловых электростанций на Дальнем Востоке. В него вошло и возведение Хабаровской ТЭЦ-4. Она заменит уже многократно выработавшую свой ресурс ТЭЦ-1, которой в этом году исполнилось 66 лет", - сказал начальник городского управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций Игорь Муравьев, чьи слова приводятся в сообщении.

Сдачу в эксплуатацию нового стратегического объекта энергетики запланировали на 2025 год. Сейчас идет работа над проектом. Получить положительное заключение экспертизы по нему инженеры планируют в августе 2020 года.

"В 40 миллиардов рублей обойдется строительство в Хабаровске ТЭЦ-4", - говорится в сообщении. Отмечается, что бюджета Хабаровска на возведение ТЭЦ-4 не хватит, воплощать задуманное энергетики будут за федеральные средства.

По словам Муравьева, достоинством новой ТЭЦ станет эффективность: на ТЭЦ-4 установят мощное современное оборудование российского производства. С пуском новой станции у Хабаровска появится большой задел: тепла и электричества хватит для строительства десятков новых микрорайонов. Установленная электрическая мощность проектируемой теплоэлектростанции составит 328 МВт, тепловая - 1374 Гкал/ч.