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Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение
2020-02-20T16:44+0300
https://ria.ru/20200220/1565019637.html
Строительство ТЭЦ-4 в Хабаровске оценивается в 40 млрд рублей
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РИА Новости

Строительство ТЭЦ-4 в Хабаровске оценивается в 40 млрд рублей

16:44 20.02.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкГорода России. Хабаровск
Города России. Хабаровск
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Строительство Хабаровской ТЭЦ-4, которая вошла в число проектов по модернизации и строительству тепловых электростанций на Дальнем Востоке, на сегодняшний день оценивается в 40 миллиардов рублей, говорится в материалах на сайте администрации Хабаровска.
"В 2019 году правительство Российской Федерации утвердило перечень предложенных "Русгидро" проектов по строительству и модернизации тепловых электростанций на Дальнем Востоке. В него вошло и возведение Хабаровской ТЭЦ-4. Она заменит уже многократно выработавшую свой ресурс ТЭЦ-1, которой в этом году исполнилось 66 лет", - сказал начальник городского управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций Игорь Муравьев, чьи слова приводятся в сообщении.
Сдачу в эксплуатацию нового стратегического объекта энергетики запланировали на 2025 год. Сейчас идет работа над проектом. Получить положительное заключение экспертизы по нему инженеры планируют в августе 2020 года.
"В 40 миллиардов рублей обойдется строительство в Хабаровске ТЭЦ-4", - говорится в сообщении. Отмечается, что бюджета Хабаровска на возведение ТЭЦ-4 не хватит, воплощать задуманное энергетики будут за федеральные средства.
По словам Муравьева, достоинством новой ТЭЦ станет эффективность: на ТЭЦ-4 установят мощное современное оборудование российского производства. С пуском новой станции у Хабаровска появится большой задел: тепла и электричества хватит для строительства десятков новых микрорайонов. Установленная электрическая мощность проектируемой теплоэлектростанции составит 328 МВт, тепловая - 1374 Гкал/ч.
Фрагмент подстанции во время строительства ТЭС
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Как заметил Муравьев, станция будет работать на природном газе. "После ввода ее в строй, жители Индустриального района, наконец-то, забудут о том, что такое угольная пыль. Негативное воздействие на окружающую среду будет минимальным, так как золовые выбросы в ходе рабочего цикла полностью исключены. Не потребуется и строительство новых золоотвалов для размещения золошлаковых отходов", - добавил он.
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ТеплоснабжениеХабаровскЭкономика
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