Захарова оценила кадровую политику ООН

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия является недопредставленным в ООН государством, в кадровой политике ООН в целом наблюдается заметный прозападный крен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Руководствуясь общепринятой ооновской классификацией, Россия наряду с США и Китаем является недопредставленным в ООН государством. Они не полностью выбирают положенные им штатные квоты, в то время как Британия наряду с Францией относится к категории перепредставленных стран. На долю Соединенного Королевства полагается 114 позиций, финансируемых из регулярного бюджета ООН. Однако британские подданные превысили этот лимит, направив в структуру 126 представителей", - сказала Захарова на брифинге.
"Не можем не выразить озабоченность в связи с фактором перепредставленности, поскольку это свидетельствует о фактическом финансировании работы граждан одних государств за счет средств, выделяемых другими странами", - констатировала она.
По словам Захаровой, "в целом в кадровой политике ООН наблюдается заметный прозападный крен". "На сегодняшний день 59 из 156 секретариатских должностей высшего уровня замещают представители ведущих западных государств, которые активно лоббируют порой конъюнктурные интересы. Сложившаяся коалиция зачастую применяет дискриминационные подходы в целях недопуска соискателей из недопредставленных стран на эти позиции к конкурсному отбору", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.