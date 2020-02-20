Захарова оценила кадровую политику ООН

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия является недопредставленным в Россия является недопредставленным в ООН государством, в кадровой политике ООН в целом наблюдается заметный прозападный крен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Руководствуясь общепринятой ооновской классификацией, Россия наряду с США и Китаем является недопредставленным в ООН государством. Они не полностью выбирают положенные им штатные квоты, в то время как Британия наряду с Францией относится к категории перепредставленных стран. На долю Соединенного Королевства полагается 114 позиций, финансируемых из регулярного бюджета ООН. Однако британские подданные превысили этот лимит, направив в структуру 126 представителей", - сказала Захарова на брифинге.

"Не можем не выразить озабоченность в связи с фактором перепредставленности, поскольку это свидетельствует о фактическом финансировании работы граждан одних государств за счет средств, выделяемых другими странами", - констатировала она.