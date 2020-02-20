Санкции США не повлияют на сотрудничество с Венесуэлой, заявили в МИД

"Эти санкции не влияли и не смогут повлиять на российскую линию в международных делах, в том числе, на взаимодействие с законными властями Венесуэлы, Сирии, Ирана или любой другой страны, в отношении которой или в отношении сотрудничества с которой могут быть введены подобные односторонние рестрикции", - сказала Захарова на брифинге.