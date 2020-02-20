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Санкции США не повлияют на сотрудничество с Венесуэлой, заявили в МИД
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РИА Новости

Санкции США не повлияют на сотрудничество с Венесуэлой, заявили в МИД

16:39 20.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Санкции США против Rosneft Trading SA, структуры "Роснефти", не повлияют на сотрудничество с Венесуэлой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Эти санкции не влияли и не смогут повлиять на российскую линию в международных делах, в том числе, на взаимодействие с законными властями Венесуэлы, Сирии, Ирана или любой другой страны, в отношении которой или в отношении сотрудничества с которой могут быть введены подобные односторонние рестрикции", - сказала Захарова на брифинге.
США во вторник внесли в список венесуэльских санкций швейцарскую Rosneft Trading SA - структуру "Роснефти" - и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, об этом сообщил американский минфин. Касимиро также занимает пост вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти", входит в состав ее правления. США дают 90 дней своим союзникам, в частности, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading. Ранее США обвиняли "Роснефть" и ее "дочки" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоснефтьВенесуэлаРоссияСШАВ мире
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