В ОБСЕ открыли выставку к 75-летию освобождения Европы от нацизма

Открытие выставки, посвященной 75-летней годовщине освобождения Европы от нацизма, в штаб-квартире ОБСЕ в Вене

© Фото : Е. Прокофьева Открытие выставки, посвященной 75-летней годовщине освобождения Европы от нацизма, в штаб-квартире ОБСЕ в Вене

ВЕНА, 20 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. В штаб-квартире В штаб-квартире ОБСЕ Вене открылась выставка, посвященная 75-летней годовщине освобождения Европы от нацизма, передает корреспондент РИА Новости.

Выставка, которую подготовило Российское историческое общество во взаимодействии с постпредством России при ОБСЕ, открылась в рамках 19-й зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В экспозиции представлены документы и фотографии из разных архивов и музеев.

Выставку открыл вице-спикер Госдумы Петр Толстой , возглавляющий российскую делегацию на ассамблее.

"Это наша общая память, в каждой семье, в каждом народе осталась и останется навсегда. Сегодня, как это ни странно, 75 лет спустя после великой Победы, мы вынуждены защищать память тех, кто отдал свои жизни за освобождение Европы от фашизма", - отметил Толстой.

Также присутствовали и представители Российского исторического общества - директор Института российской истории РАН Юрий Петров и президент РГГУ Ефим Пивовар.

Как сказал РИА Новости Петров, организаторы хотели донести "некой политической элите Европы правду о событиях 75-летней давности".

© Фото : Е. Прокофьева Открытие выставки, посвященной 75-летней годовщине освобождения Европы от нацизма, в штаб-квартире ОБСЕ в Вене © Фото : Е. Прокофьева Открытие выставки, посвященной 75-летней годовщине освобождения Европы от нацизма, в штаб-квартире ОБСЕ в Вене

"О том, что Красная армия освободила Европу. О том, что без ее усилий борьба с нацизмом продолжалась бы еще долго. Здесь нельзя преуменьшать роль Советского Союза в освобождении. Что это не было завоеванием, как сейчас часто говорят на Западе, а это было именно освобождение от нацизма", - сказал Петров.