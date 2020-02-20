В ОБСЕ открыли выставку к 75-летию освобождения Европы от нацизма

Выставка, которую подготовило Российское историческое общество во взаимодействии с постпредством России при ОБСЕ, открылась в рамках 19-й зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В экспозиции представлены документы и фотографии из разных архивов и музеев.
Выставку открыл вице-спикер Госдумы Петр Толстой, возглавляющий российскую делегацию на ассамблее.
"Это наша общая память, в каждой семье, в каждом народе осталась и останется навсегда. Сегодня, как это ни странно, 75 лет спустя после великой Победы, мы вынуждены защищать память тех, кто отдал свои жизни за освобождение Европы от фашизма", - отметил Толстой.
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Также присутствовали и представители Российского исторического общества - директор Института российской истории РАН Юрий Петров и президент РГГУ Ефим Пивовар.
Как сказал РИА Новости Петров, организаторы хотели донести "некой политической элите Европы правду о событиях 75-летней давности".
© Фото : Е. Прокофьева Открытие выставки, посвященной 75-летней годовщине освобождения Европы от нацизма, в штаб-квартире ОБСЕ в Вене
© Фото : Е. Прокофьева
Открытие выставки, посвященной 75-летней годовщине освобождения Европы от нацизма, в штаб-квартире ОБСЕ в Вене
"О том, что Красная армия освободила Европу. О том, что без ее усилий борьба с нацизмом продолжалась бы еще долго. Здесь нельзя преуменьшать роль Советского Союза в освобождении. Что это не было завоеванием, как сейчас часто говорят на Западе, а это было именно освобождение от нацизма", - сказал Петров.
В церемонии открытия выставки приняли участие посол России в Австрии Дмитрий Любинский, постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, а также дипломаты российских миссий и стран СНГ.