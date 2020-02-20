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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-20T16:46+0300
https://ria.ru/20200220/1565019168.html
Опубликовано видео обстрела сирийской армии в Идлибе
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564959155_0:151:3090:1889_1036x0_80_0_0_6f4ab221f3dd616e695ecd6c55dd5447.jpg
РИА Новости

Опубликовано видео обстрела сирийской армии в Идлибе

16:37 20.02.2020 (обновлено: 16:46 20.02.2020)
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© AP Photo / Ghaith AlsayedЗапуск ракеты турецкими военными в направлении позиций сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
Запуск ракеты турецкими военными в направлении позиций сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Запуск ракеты турецкими военными в направлении позиций сирийской правительственной армии в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Атака артиллерии по позициям сирийской армии в провинции Идлиб попала на видео. Ролик опубликовала в твиттере журналистка Дженифер Роулинс.
Ранее радиостанция Sham FM сообщила, что боевики начали массированную атаку по правительственным силам при поддержке турецкой армии.
На кадрах видны стрельбы реактивной артиллерии в сторону сирийских позиций.
По данным СМИ, сирийская армия уничтожила несколько единиц бронетехники протурецких боевиков, пытавшихся их выбить с позиций в районе деревни Нейраб.
В понедельник президент Сирии Башар Асад заявил, что правительственные силы продолжат освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Турции. В свою очередь, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщал о готовности Анкары к военной операции в этом регионе.
Обстановка в Идлибе накалилась в связи с наступлением сирийской армии в конце января. Тогда турецкая сторона сообщила о потерях из-за действий Дамаска и потребовала прекратить продвижение вглубь провинции.
Сирийские и российские власти, в свою очередь, отмечали, что действия правительственных сил направлены на очищение Идлиба от террористов.
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Популярные комментарии
Турецкая сторона ничего там требовать не может. Это Сирия, детка.
20 февраля, 16:41
vvab6
1100001
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