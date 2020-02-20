Опубликовано видео обстрела сирийской армии в Идлибе

Запуск ракеты турецкими военными в направлении позиций сирийской правительственной армии в провинции Идлиб. Архивное фото

Запуск ракеты турецкими военными в направлении позиций сирийской правительственной армии в провинции Идлиб

© AP Photo / Ghaith Alsayed Запуск ракеты турецкими военными в направлении позиций сирийской правительственной армии в провинции Идлиб

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Атака артиллерии по позициям сирийской армии в провинции Идлиб попала на видео. Ролик опубликовала в твиттере журналистка Дженифер Роулинс.

Ранее радиостанция Sham FM сообщила, что боевики начали массированную атаку по правительственным силам при поддержке турецкой армии.

На кадрах видны стрельбы реактивной артиллерии в сторону сирийских позиций.

The Turkish army targets with missile launchers the locations of the Assad regime forces in the vicinity of the town of Neirab, east of #Idlib#SaveIdlib #Syria pic.twitter.com/rmQGfgMmIW — Jennifer (@JennRollins1002) February 20, 2020

По данным СМИ, сирийская армия уничтожила несколько единиц бронетехники протурецких боевиков, пытавшихся их выбить с позиций в районе деревни Нейраб.

В понедельник президент Сирии Башар Асад заявил, что правительственные силы продолжат освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Турции. В свою очередь, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщал о готовности Анкары к военной операции в этом регионе.

Обстановка в Идлибе накалилась в связи с наступлением сирийской армии в конце января. Тогда турецкая сторона сообщила о потерях из-за действий Дамаска и потребовала прекратить продвижение вглубь провинции.