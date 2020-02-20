Британия не признает статус Крыма из-за высокомерия, считает политолог

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Позиция Позиция Великобритании в части отказа признавать российский статус Крыма связана с высокомерием, так как британские власти всегда раздражала огромная территория и большие ресурсы России, заявил заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма, политолог Александр Форманчук

Ранее посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс на официальной странице посольства в Facebook заявила, что Великобритания никогда не признает "вопиющего нарушения международного права", связанного с "незаконной аннексией" Крыма. Симмонс также призвала Россию прекратить "незаконный контроль над Крымом".

"Британия продолжает поддерживать традиции русофобии и ярости ко всему российскому. Это у них сложилось исторически. Отношение Великобритании к России всегда было высокомерным, так как их всегда раздражала ее огромная территория и большие ресурсы", - сказал РИА Новости Форманчук.

По его словам, подобные призывы британской стороны останутся безответны.

"Позиция России давным-давно озвучена. В Великобритании все прекрасно понимают, но используют крымскую тему в качестве мобилизующего фактора для решения внутренних проблем", - сказал политолог.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".