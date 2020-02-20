Пять генералов вступились за замглавы Генштаба Арсланова

Монитор с изображением заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, в зале второго западного окружного военного суда

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и еще четыре действующих генерала вступились за замначальника Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова , арестованного по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей.

"Прошу приобщить к делу поручительства как минимум пяти действующих генералов", - заявил защитник обвиняемого Александр Антонов в четверг на заседании Второго западного окружного военного суда.

Помимо Евкурова, среди подписантов начальник Инженерных войск России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий

В начале февраля 235-гарнизонный военный суд отправил Арсланова в СИЗО до 7 апреля. СК РФ считает, что Арсланов, начальник Главного управления связи ВС РФ, похитил 6,7 миллиарда рублей при поставках в армию портативных радиостанций.

Сам Арсланов в суде назвал суть обвинений надуманной, отметив, что радиостанция поставляется лишь для нужд Минобороны, поэтому ее рыночной стоимости, на которую ссылается обвинение, просто не существует.