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Пять генералов вступились за замглавы Генштаба Арсланова
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РИА Новости

Пять генералов вступились за замглавы Генштаба Арсланова

16:31 20.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМонитор с изображением заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, в зале второго западного окружного военного суда
Монитор с изображением заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, в зале второго западного окружного военного суда
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и еще четыре действующих генерала вступились за замначальника Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова, арестованного по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей.
"Прошу приобщить к делу поручительства как минимум пяти действующих генералов", - заявил защитник обвиняемого Александр Антонов в четверг на заседании Второго западного окружного военного суда.
Халил Арсланов на заседании суда
14 февраля, 16:45
Сын арестованного генерала Арсланова заявил, что ему угрожают
Помимо Евкурова, среди подписантов начальник Инженерных войск России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
В начале февраля 235-гарнизонный военный суд отправил Арсланова в СИЗО до 7 апреля. СК РФ считает, что Арсланов, начальник Главного управления связи ВС РФ, похитил 6,7 миллиарда рублей при поставках в армию портативных радиостанций.
Сам Арсланов в суде назвал суть обвинений надуманной, отметив, что радиостанция поставляется лишь для нужд Минобороны, поэтому ее рыночной стоимости, на которую ссылается обвинение, просто не существует.
Также по уголовному делу проходят бывший глава "Воентелекома" Александр Давыдов, его зам Олег Савицкий, советник Дмитрий Семилетов и представители Минобороны: генерал-майор Александр Оглоблин и полковник Павел Кутахов.
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
7 февраля, 16:59
СК обвинил генерала Арсланова в давлении на свидетеля
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Дело генерала АрслановаХалил АрслановЮрий СтавицкийВооруженные силы РФСледственный комитет России (СК РФ)Юнус-Бек ЕвкуровРоссияПроисшествия
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