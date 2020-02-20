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Нетаньяху анонсировал строительство жилья в Восточном Иерусалиме
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РИА Новости

Нетаньяху анонсировал строительство жилья в Восточном Иерусалиме

16:30 20.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в четверг, что в районе Хар-Хома в Восточном Иерусалиме построят 2200 дополнительных единиц жилья.
"Мы добавим еще 2200 единиц жилья к кварталу Хар-Хома, который находится за моей спиной. Я создал этот квартал в 1997 году, когда впервые был избран главой правительства вопреки сопротивлению всего мира. И сегодня тут уже живут почти 40 тысяч человек. А мы добавим еще 10 тысяч. И тогда здесь будут жить 50 тысяч человек. Это соизмеримо со средним городом в Израиле, и это только один район Иерусалима", - заявил премьер-министр в видеообращении в Twitter.
Он объявил о планах нового строительства через два дня после того, как правозащитная некоммерческая организация "Мир Сегодня" (Шалом Ахшав) сообщила о том, что министерство жилищного строительства представило муниципалитету Иерусалима план строительства нового поселения на 9 тысяч единиц на территории аэропорта Атарот между палестинскими районами Кафр-Акаб, Каландия и Ар-Рам в Восточном Иерусалиме. Правозащитники предупреждают, что это решение может стать "еще одним смертельным ударом по перспективе создания "двух государств для двух народов".
Нетаньяху в своём видеообращении в четверг также анонсировал строительство еще 4 тысяч единиц жилья в другом районе Восточного Иерусалима - Гиват Матос.
"Я утвердил строительство на площадке Гиват Матос. Там появятся еще 4 тысячи единиц жилья. Тысяча - арабским жителям района Бейт Сафафа и 3 тысячи - евреям. Это будет пример мирного существования в Иерусалиме", - заявил Нетаньяху в видеообращении.
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Оба района - и Хар-Хома и Гиват Матос - находятся за так называемой "зеленой чертой", отделяющей еврейские территории от арабских на Западном берегу реки Иордан, то есть, с точки зрения международного права, строительство планируется на территориях, которые должны были войти будущее палестинское государство.
Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.
Возможность аннексии поселений Израилем открывает план палестино-израильского урегулирования США, представленный 28 января в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президентом США Дональдом Трампом. План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать, помимо палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан, Иорданскую долину и предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима, расположенную за забором безопасности.
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Биньямин НетаньяхуИерусалимВосточный ИерусалимИзраильВ мире
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