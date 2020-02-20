Нетаньяху анонсировал строительство жилья в Восточном Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в четверг, что в районе Хар-Хома в Восточном Иерусалиме построят 2200 дополнительных единиц жилья.

"Мы добавим еще 2200 единиц жилья к кварталу Хар-Хома, который находится за моей спиной. Я создал этот квартал в 1997 году, когда впервые был избран главой правительства вопреки сопротивлению всего мира. И сегодня тут уже живут почти 40 тысяч человек. А мы добавим еще 10 тысяч. И тогда здесь будут жить 50 тысяч человек. Это соизмеримо со средним городом в Израиле, и это только один район Иерусалима", - заявил премьер-министр в видеообращении в Twitter

הודעתי היום: נקים שכונה חדשה בירושלים ונרחיב את שכונת הר חומה. pic.twitter.com/JUXqugSFzi — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) February 20, 2020

Он объявил о планах нового строительства через два дня после того, как правозащитная некоммерческая организация "Мир Сегодня" (Шалом Ахшав) сообщила о том, что министерство жилищного строительства представило муниципалитету Иерусалима план строительства нового поселения на 9 тысяч единиц на территории аэропорта Атарот между палестинскими районами Кафр-Акаб, Каландия и Ар-Рам в Восточном Иерусалиме. Правозащитники предупреждают, что это решение может стать "еще одним смертельным ударом по перспективе создания "двух государств для двух народов".

Нетаньяху в своём видеообращении в четверг также анонсировал строительство еще 4 тысяч единиц жилья в другом районе Восточного Иерусалима - Гиват Матос.

"Я утвердил строительство на площадке Гиват Матос. Там появятся еще 4 тысячи единиц жилья. Тысяча - арабским жителям района Бейт Сафафа и 3 тысячи - евреям. Это будет пример мирного существования в Иерусалиме", - заявил Нетаньяху в видеообращении.

Оба района - и Хар-Хома и Гиват Матос - находятся за так называемой "зеленой чертой", отделяющей еврейские территории от арабских на Западном берегу реки Иордан, то есть, с точки зрения международного права, строительство планируется на территориях, которые должны были войти будущее палестинское государство.

Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.