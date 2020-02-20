МИД назвал новые санкции США примером недобросовестной конкуренции

"Нередко за подобным использованием властями США административных ресурсов, помимо этих геополитических целей, просто стоит банальное желание создать преимущество для американских компаний, которые не выдерживают честной конкуренции, конкуренции частных компаний. Речь идет, в частности, о конкуренции с российскими производителями на мировых рынках. Я думаю, и мы, в общем-то, дали такую квалификацию, данные шаги можно квалифицировать именно так", - сказала Захарова на брифинге.