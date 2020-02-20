МИД назвал новые санкции США примером недобросовестной конкуренции

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия считает новые санкции США против Rosneft Trading SA примером недобросовестной конкуренции, они только усугубят отношения Москвы и Вашингтона, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нередко за подобным использованием властями США административных ресурсов, помимо этих геополитических целей, просто стоит банальное желание создать преимущество для американских компаний, которые не выдерживают честной конкуренции, конкуренции частных компаний. Речь идет, в частности, о конкуренции с российскими производителями на мировых рынках. Я думаю, и мы, в общем-то, дали такую квалификацию, данные шаги можно квалифицировать именно так", - сказала Захарова на брифинге.
"Мы также неоднократно говорили, что Вашингтону пора осознать: экономическим, военным давлением на Россию ничего они не добьются. Это всё самообман, которым они занимаются. Единственное, что они смогут сделать, усугубить ситуацию в двусторонних отношениях", - добавила она.
США во вторник внесли в список венесуэльских санкций швейцарскую Rosneft Trading SA - структуру "Роснефти" - и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, об этом сообщил американский минфин. Касимиро также занимает пост вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти", входит в состав ее правления. США дают 90 дней своим союзникам, в частности, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading. Ранее США обвиняли "Роснефть" и ее "дочки" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.