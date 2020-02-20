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Россиян предупредили о вредоносных рассылках на тему коронавируса
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РИА Новости

Россиян предупредили о вредоносных рассылках на тему коронавируса

16:40 20.02.2020 (обновлено: 16:57 20.02.2020)
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© Фото : Pixabay / geraltE-mail
E-mail
© Фото : Pixabay / geralt
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Злоумышленники в январе использовали тему китайского коронавируса для рассылки вредоносных писем, такой вывод делается в отчете исследовательской компании Check Point Research.
"В последние недели злоумышленники используют тему коронавируса для рассылки вредоносных писем. ... Такие письма обещают рассказать об источниках распространения коронавируса и поделиться более подробной информацией о нем. Если пользователь заинтересуется и перейдет по ссылке (или если откроет вложение), троян Emotet будет загружен на его компьютер. Как правило, Emotet используется в качестве распространителя вымогателей или других вредоносных кампаний", - говорится в документе.
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В январе также возросло число попыток использовать уязвимость "удаленное выполнение кода MVPower DVR" — она затронула 45% организаций во всем мире. С помощью нее злоумышленник может удаленно активировать программы на устройстве жертвы, управлять гаджетом.
"Наиболее распространенные вредоносные программы, такие как Emotet, XMRig и Trickbot, в совокупности затронули более четверти организаций в России за последний месяц. Злоумышленники быстро подстраиваются под повестку дня: в декабре они активно использовали имя Греты Тунберг, сейчас — эпидемию коронавируса. Поэтому важно регулярно рассказывать о подобных методах киберпреступников своим сотрудникам, обучать их сразу видеть вредоносные письма", - прокомментировал ситуацию глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ Василий Дягилев.
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