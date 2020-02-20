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Режиссер "Карточного домика" снимет сериал про Октябрьскую революцию
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РИА Новости

Режиссер "Карточного домика" снимет сериал про Октябрьскую революцию

21:09 20.02.2020
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© Media Rights Capital/Panic Pictures (II)/Trigger Street Productions (2013) Сериал "Карточный домик"
Сериал Карточный домик
© Media Rights Capital/Panic Pictures (II)/Trigger Street Productions (2013)
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Американский режиссер и исполнительный продюсер двух серий "Карточного домика" Джон Дэвид Коулс вместе с международной командой — британским сценаристом Томом Уильямсом и продюсерами из компании Clipper Media — будет снимать сериал "Изумрудный глаз" про события Октябрьской революции, сообщает Deadline.
В основе проекта семь книг Сэма Истлэнда об инспекторе Арно Пеккала по кличке Изумрудный глаз — сыщике Николая II. Действие разворачивается во время революции 1917 года в России.
Истории про Пеккалу переведены на 22 языка, по всему миру продано более миллиона книг. Тайного агента царя отправляют в его родную Финляндию, чтобы там следить за деятельностью подпольной революционной ячейки.
"В проекте "Изумрудный глаз" величайшая в истории революция используется как призма для изучения современной жизни. Здесь соединяются три аспекта: триллер, проработка характеров, визуальные эффекты, — эту историю обязательно нужно рассказать", — считает Уильямс.
Джон Дэвид Коулс помимо работы над "Карточным домиком" участвовал также в проектах "Секс в большом городе", "Грешница", "Родина" и др.
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