Режиссер "Карточного домика" снимет сериал про Октябрьскую революцию

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Американский режиссер и исполнительный продюсер двух серий "Карточного домика" Джон Дэвид Коулс вместе с международной командой — британским сценаристом Томом Уильямсом и продюсерами из компании Clipper Media — будет снимать сериал "Изумрудный глаз" про события Октябрьской революции, . Американский режиссер и исполнительный продюсер двух серий "Карточного домика" Джон Дэвид Коулс вместе с международной командой — британским сценаристом Томом Уильямсом и продюсерами из компании Clipper Media — будет снимать сериал "Изумрудный глаз" про события Октябрьской революции, сообщает Deadline.

В основе проекта семь книг Сэма Истлэнда об инспекторе Арно Пеккала по кличке Изумрудный глаз — сыщике Николая II. Действие разворачивается во время революции 1917 года в России.

Истории про Пеккалу переведены на 22 языка, по всему миру продано более миллиона книг. Тайного агента царя отправляют в его родную Финляндию, чтобы там следить за деятельностью подпольной революционной ячейки.

"В проекте "Изумрудный глаз" величайшая в истории революция используется как призма для изучения современной жизни. Здесь соединяются три аспекта: триллер, проработка характеров, визуальные эффекты, — эту историю обязательно нужно рассказать", — считает Уильямс.