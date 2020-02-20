Лавров обсудит с главой МИД Люксембурга двустороннее сотрудничество

"28 февраля в Москве с рабочим визитом будет находиться министр иностранных дел герцогства Люксембург господин Ассельборн. Запланированы его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе встречи планируется затронуть вопросы двухстороннего сотрудничества, которое развивается последовательно и охватывает многие сферы - от экономики и инвестиций, до культуры, науки и образования", - сказала Захарова на брифинге.