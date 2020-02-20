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Лавров обсудит с главой МИД Люксембурга двустороннее сотрудничество
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РИА Новости

Лавров обсудит с главой МИД Люксембурга двустороннее сотрудничество

16:21 20.02.2020
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в ходе своего рабочего визита в Москву 28 февраля обсудит с главой МИД РФ Сергеем Лавровым двухстороннее сотрудничество и вопросы поддержания стабильности в мире, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"28 февраля в Москве с рабочим визитом будет находиться министр иностранных дел герцогства Люксембург господин Ассельборн. Запланированы его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе встречи планируется затронуть вопросы двухстороннего сотрудничества, которое развивается последовательно и охватывает многие сферы - от экономики и инвестиций, до культуры, науки и образования", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что международная часть беседы глав МИД России и Люксембурга будет посвящена "обсуждению дел на европейском континенте, проблематике поддержания стабильности в мире, а также ключевым региональным темам".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров
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Мария ЗахароваМИД ЛюксембургаЖан АссельборнСергей ЛавровРоссияЛюксембург (государство)В мире
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