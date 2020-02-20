Лавров обсудит с главой МИД Люксембурга двустороннее сотрудничество

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в ходе своего рабочего визита в Москву 28 февраля обсудит с главой МИД РФ Сергеем Лавровым двухстороннее сотрудничество и вопросы поддержания стабильности в мире, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"28 февраля в Москве с рабочим визитом будет находиться министр иностранных дел герцогства Люксембург господин Ассельборн. Запланированы его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе встречи планируется затронуть вопросы двухстороннего сотрудничества, которое развивается последовательно и охватывает многие сферы - от экономики и инвестиций, до культуры, науки и образования", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что международная часть беседы глав МИД России и Люксембурга будет посвящена "обсуждению дел на европейском континенте, проблематике поддержания стабильности в мире, а также ключевым региональным темам".