В Кузбассе на автовокзале убили мужчину

КЕМЕРОВО, 20 фев - РИА Новости. Мужчина, который, по предварительным данным, состоит на психиатрическом учете, убил человека на перроне автовокзала в городе Ленинске-Кузнецком в Кузбассе, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в четверг на перроне автовокзала. СК возбудил дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство".
По предварительной информации, в дневное время водитель одного из междугородных автобусов увидел, что на перроне конфликтуют двое мужчин, затем один из них падает, а второй с ножом в руках отходит.
"Водитель задержал мужчину и позвал на помощь охрану. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть потерпевшего, а подозреваемый был передан сотрудникам полиции. Им оказался 54-летний местный житель, по предварительным данным, с марта 2019 года он состоит на психиатрическом учете. Следствию предстоит установить личность погибшего, мотивы преступления", – говорится в сообщении.
В настоящее время на месте работает следственная группа, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.