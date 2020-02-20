В Кузбассе на автовокзале убили мужчину

Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в четверг на перроне автовокзала. СК возбудил дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство".

По предварительной информации, в дневное время водитель одного из междугородных автобусов увидел, что на перроне конфликтуют двое мужчин, затем один из них падает, а второй с ножом в руках отходит.