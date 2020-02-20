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МИД назвал невыдачу виз США дипломатам нарушением устава ООН
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РИА Новости

МИД назвал невыдачу виз США дипломатам нарушением устава ООН

16:16 20.02.2020 (обновлено: 16:22 20.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Невыдача виз США членам российской делегации является грубым нарушением устава ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"США, пользуясь положением страны-хозяйки штаб-квартиры ООН, по своему усмотрению, как вы знаете, не выдают визы иностранным делегациям, в частности, и российской, что является грубым нарушением устава Организации объединенных наций и соглашения о местоположении центральных служб ООН", - заявила Захарова на брифинге в четверг.
Проблемы с выдачей виз россиянам для участия в международных мероприятиях на территории США стали возникать регулярно с 2014 года после резкого ухудшения двусторонних отношений из-за ситуации в Крыму и Донбассе. Ранее комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.
Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
19 февраля, 15:19
Косачев осудил невыдачу американской визы Воронцову
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ООНРоссияСШАВ мире
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