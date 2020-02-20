Свыше 3,1 тысячи жалоб на содержание дворов поступило в ЦУР за неделю

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Специалисты Центра управления регионом приняли и отработали 3171 сообщение о содержании дворов в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Госадмтехнадзора.
"Большая часть из них касалась нарушения правил уборки от снега и наледи внутридворового проезда, неисправности в освещении территорий и наличия рекламного мусора на столбах и деревьях", – приводит "360" слова главы Госадмтехнадзора Олега Баженова.
За одну неделю специалисты обработали 914 заявок по уборке снега, 543 сообщения о рекламных объявлениях на деревьях и столбах. Еще 272 обращения касались неисправного освещения во дворах.