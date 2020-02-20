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Новости Подмосковья
2020-02-20T16:15+0300
https://ria.ru/20200220/1565017443.html
Свыше 3,1 тысячи жалоб на содержание дворов поступило в ЦУР за неделю
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565017360_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_4966eb396799d4de23d6797c008d2c51.jpg
РИА Новости

Свыше 3,1 тысячи жалоб на содержание дворов поступило в ЦУР за неделю

16:15 20.02.2020
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© Максим БлиновСотрудники коммунальных служб убирают снег во дворе жилого дома
Сотрудники коммунальных служб убирают снег во дворе жилого дома
© Максим Блинов
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Специалисты Центра управления регионом приняли и отработали 3171 сообщение о содержании дворов в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Госадмтехнадзора.
"Большая часть из них касалась нарушения правил уборки от снега и наледи внутридворового проезда, неисправности в освещении территорий и наличия рекламного мусора на столбах и деревьях", – приводит "360" слова главы Госадмтехнадзора Олега Баженова.
За одну неделю специалисты обработали 914 заявок по уборке снега, 543 сообщения о рекламных объявлениях на деревьях и столбах. Еще 272 обращения касались неисправного освещения во дворах.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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