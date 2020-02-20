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Тверская область
2020-02-20T16:15+0300
https://ria.ru/20200220/1565017413.html
Руденя: пять тысяч школьников бесплатно обеспечат школьной формой
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РИА Новости

Руденя: пять тысяч школьников бесплатно обеспечат школьной формой

16:15 20.02.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 20 фев – РИА Новости. В бюджете Тверской области зарезервированы средства на реализацию новой меры поддержки многодетных семей Верхневолжья – обеспечение школьной формой первоклассников и пятиклассников, сообщает пресс-служба областного правительства.
Решение о введении с 1 января текущего года в Верхневолжье дополнительных мер поддержки многодетных семей, в том числе помощи в обеспечении школьной формой было принято в прошлом годку по инициативе губернатора области Игоря Рудени.
По его словам, в регионе необходимо реализовать новый комплекс мер поддержки семей, который будет способствовать увеличению рождаемости и численности населения региона. Глава региона считает одной из главных задач областных властей заботу о семьях, материнстве и детстве.
Поддержку на приобретение школьной формы получат родители пяти тысяч школьников, а в бюджете на эти цели предусмотрены порядка 25 миллионов рублей.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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Помощь в приобретении школьной формы будет предоставляться многодетным родителям к началу учебного года 1 сентября.
Вопросы реализации новой меры обсудили в Твери представители регионального Совета многодетных семей, Тверского отделения Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей, министерства демографической и семейной политики Тверской области и министерства промышленности и торговли региона.
По сообщению пресс-службы, участники встречи обсудили планируемые условия предоставления школьной формы, осмотрели образцы комплектов одежды. Многодетные мамы отметили достойное качество пошива и материала формы, соответствие требованиям образовательных организаций, а также разнообразие представленных моделей, в том числе по цветовой гамме.
Сейчас в Верхневолжье реализуются порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми. Особое внимание уделяется поддержке многодетных семей.
За последние годы в Тверской области удалось обеспечить устойчивый рост количества многодетных семей: в 2016 году их было 9967, в 2019 – на 20% больше – 11947. Планируется, что расширение государственной поддержки позволит к 2024 году увеличить это число более чем до 15000 в 2025 году.
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