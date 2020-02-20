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Помпео обсудил с главой МИД Саудовской Аравии борьбу с терроризмом
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РИА Новости

Помпео обсудил с главой МИД Саудовской Аравии борьбу с терроризмом

16:15 20.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ДОХА, 20 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео провел встречу с королем Саудовской Аравии и обсудил с главой МИД королевства сотрудничество в борьбе с терроризмом и противодействие угрозам безопасности региона, сообщил информационный центр МИД Саудовской Аравии в социальной сети Twitter.
"Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд сегодня повстречался в Эр-Рияде с госсекретарем США Майком Помпео, который сейчас совершает визит в королевство. Они обсудили двусторонние отношения, которые носят стратегический характер и партнерство между двумя дружественными странами, а также развитие событий в отношении международных и региональных проблем, взаимное сотрудничество в борьбе с экстремизмом и терроризмом, угрозы безопасности и стабильности региона", - рассказал о переговорах с Помпео МИД Саудовской Аравии.
В министерстве отметили, что госсекретарь США также был принят королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом, который "обсудил с ним позицию двух стран в отношении региональных и международных событий, а также прилагаемые усилия для решения проблем".
После переговоров госсекретарь США отправился на авиабазу ВВС Саудовской Аравии, где размещены около 2,5 тысячи американских военнослужащих, которые были направлены туда прошлым летом администрацией Дональда Трампа из-за обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном.
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Майк ПомпеоМИД Саудовской АравииСШАВ мире
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