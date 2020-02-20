Помпео обсудил с главой МИД Саудовской Аравии борьбу с терроризмом

"Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд сегодня повстречался в Эр-Рияде с госсекретарем США Майком Помпео, который сейчас совершает визит в королевство. Они обсудили двусторонние отношения, которые носят стратегический характер и партнерство между двумя дружественными странами, а также развитие событий в отношении международных и региональных проблем, взаимное сотрудничество в борьбе с экстремизмом и терроризмом, угрозы безопасности и стабильности региона", - рассказал о переговорах с Помпео МИД Саудовской Аравии.