В Сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.

В описании указывается, что инцидент произошел в районе города Камышлы, при этом дата не уточняется.

Запись сделана пассажиром машины, которая догоняет колонну с российскими флагами, в том числе БТР и бронеавтомобиль "Тигр".

Перед ними следуют два бронированных американских автомобиля, на одном из которых флаг США. Колонна движется очень медленно, и "Тигр" пытается обогнать американский броневик, но тот блокирует ему проезд, а затем заставляет его съехать с дороги в поле, после чего оба автомобиля останавливаются. На этом ролик обрывается.

"Мелкие провокации"

Ситуацию прокомментировал экс-начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-полковник Леонид Ивашов

"Подобными мелкими провокациями, в том числе на дорогах, американские военные будут поддерживать напряженность в Сирии. Они не заинтересованы, чтобы ситуация полностью стабилизировалась и Россия оказалась в этом урегулировании на первых ролях", - сказал он РИА Новости.

По словам Ивашова, конфликты между российскими и американскими военными будут продолжаться, но до открытого противостояния не дойдет.

"Мальчишество от зависти"

В свою очередь, член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что дорожный конфликт не имеет никакого отношения к реальной политике.

"Я воспринимаю это как мальчишество — так всегда было. Они (США. — Прим. ред.) всегда нам завидовали. Думаю, что ничего там не получилось. Американцы могли по лбу получить", — сказал сенатор "Газете.Ru"

По словам Клинцевича, инцидент не стоит "сильно мусолить", так как он произошел некоторое время назад и уже вряд ли получит какое-то развитие.

"Начальники уже провели переговоры и, может, уже наказали всех участников", — пояснил он.

"Особая зона"

Свое мнение о дорожном конфликте в эфире радио Sputnik высказал военный эксперт Иван Коновалов. По его словам, необходимо учитывать два фактора: человеческий и политический.

"Здесь – представители двух стран, которые находятся не в самых лучших отношениях. Поэтому военнослужащие США позволили себе повести некорректно по отношению к россиянам, наверняка исходя еще и из того, что в американских частях присутствует определенная пропаганда", - сказал он.

При этом Коновалов задался вопросом, ставит ли американское командование перед подчиненными задачу не допускать конфликтных ситуаций.

"Или говорят, мол, идите намеренно на конфликт с россиянами, чтобы усугубить ситуацию", - добавил военный эксперт.

По его словам, сирийский театр военных действий требует проявлять от военнослужащих всех стран корректность и осторожность.