Охлобыстин поддержал протоиерея Димитрия Смирнова

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства Димитрий Смирнов сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками". Позже глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея. Сам Смирнов подчеркнул, что осуждал не женщин, а "исключительно грех, причем мужчин", которые превратили их "в содержанок, в проституток" и не хотят жениться.

"У меня нет другого мнения по этому вопросу, кроме мнения отца Димитрия Смирнова. Я считаю, что критиковать отца Димитрия может только высокодуховный и благочестивый человек", - сказал Охлобыстин РИА Новости.