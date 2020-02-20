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Религия и мировоззрение
2020-02-20T16:12+0300
https://ria.ru/20200220/1565017225.html
Охлобыстин поддержал протоиерея Димитрия Смирнова
https://cdn21.img.ria.ru/images/155228/50/1552285010_0:89:2900:1720_1036x0_80_0_0_ffcf8fb1817eda3e4dc9c0405893ab9d.jpg
РИА Новости

Охлобыстин поддержал протоиерея Димитрия Смирнова

16:12 20.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин заявил, что поддерживает протоиерея Димитрия Смирнова, нелицеприятно отозвавшегося о гражданских женах, и отметил, что критиковать его может только высокодуховный человек.
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства Димитрий Смирнов сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками". Позже глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея. Сам Смирнов подчеркнул, что осуждал не женщин, а "исключительно грех, причем мужчин", которые превратили их "в содержанок, в проституток" и не хотят жениться.
Протоиерей Дмитрий Смирнов
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"У меня нет другого мнения по этому вопросу, кроме мнения отца Димитрия Смирнова. Я считаю, что критиковать отца Димитрия может только высокодуховный и благочестивый человек", - сказал Охлобыстин РИА Новости.
В Госдуме ранее назвали высказывание Смирнова оскорблением и подчеркнули, что не все мужчины стремятся узаконить отношения. В Совфеде, в свою очередь, отметили, что на сегодняшний день гражданский брак считается устоявшейся формой отношений, а подобные резкие заявления сочли неправильными.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
17 февраля, 12:01Религия и мировоззрение
Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах
66410471
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПротоиерей Димитрий СмирновРусская православная церковьГосдума РФИван ОхлобыстинОбщество
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В одной келье сидеть будут.
20 февраля, 16:36
vvab6
1700000
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